«Отставка» Меган Маркл и принца Гарри: что пишет британская пресса и как отреагировали в мире

Мир

Сенсационное решение Меган Маркл и принца Гарри, занимающего шестое место в очереди на британский престол, сложить с себя королевские полномочия и «выйти в отставку», начав зарабатывать деньги, вызвала большой резонанс в мире. В то время, как многие британские журналисты и общественные деятели отнеслись к такому шагу негативно, сочтя, что герцог и герцогиня Сассекские серьезно подвели и расстроили королеву Елизавету, некоторые звезды выразили поддержку бывшей звезде сериала «Форс-мажоры» и ее мужу. «Какая грустная история! Они травили ее до тех пор, пока уже невозможно было долее оставаться — прямо, как с принцессой Дианой», — написала в Twitter знаменитая американская певица Бетт Мидлер.

«Вот, ребята, как выглядит власть», — высказалась британская актриса Джамила Джамиль, которая ранее неоднократно выступала в защиту Меган, считая ее жертвой расизма.

Американская тележурналистка Мария Шрайвер, племянница убитого американского президента Джона Кеннеди и бывшая жена Арнольда Шварценеггера, назвала «уход» Меган и Гарри из королевской семьи «большой новостью». «Они хотят идти своим собственным путем… Пожелаем им всего хорошего!», — считает она.

А вот американский политик из партии республиканецев Кэндейс Оуэнс, поддерживающая президента Дональда Трампа (противницей которого, как известно, является Маркл), отреагировала противоположным образом. «Еще три месяца назад я публично заявляла, что явная игра Меган заключается в том, чтобы убедить принца Гарри отказаться от его роли и начать вместо этого жизнь голливудской звезды, которую она всегда хотела. Меган никогда не желала быть членом королевской семьи. Она всегда хотела славы. Миссия успешно завершена», — язвительно заявила Оуэнс.

Агентство Bloomberg отмечает, что разрешение некоторым членам королевской семьи «отпочковаться» и отказаться от статуса «высокопоставленных» ее членов может иметь смысл, если рассматривать монархию, как бизнес. Правда до сих пор успешно совмещать бизнес и королевский статус еще никому в семействе британского монарха не удавалось.

«Они пытаются усидеть на двух стульях. Они сказали, что будут время от времени брать на себя королевские обязанности, когда им самим это будет нужно. Но не перестанут пользоваться общественными деньгами до тех пор, пока не найдут другой источник доходов», — возмущен глава организации антимонархистов «Республика» Грэм Смит, осудивший такую «частичную занятость» принца Гарри и его супруги.

Британский журналист-обозреватель Ричард Кэй считает, что свадьба Меган и Гарри заворожила мир, но потом начались проблемы Меган с ее семьей и отцом, разлад с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: привлекательный фасад начал рушиться. «Они не просто пара, которая хочет соединить в себе традиции и современность. Они хотят сломать правила и изменить само понятие о том, что такое быть членом королевской семи», — считает Кэй. Он также напоминает, что Меган неоднократно нарушала принятые правила и игнорировала традиции. И что на ее свадьбе с принцем не было многих старых, проверенных друзей Гарри. Зато вместо них были суперзнаменитости вроде Опры Уинфри и Джорджа Клуни, с которыми Меган на то время была едва знакома.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер считает, что принц Гарри действовал по велению сердца, а не разума. По его словам, одной из причин решения герцога и герцогини покинуть двор стало слишком пристальное внимание СМИ после рождения их первенца Арчи. Арбитер сравнил решение супругов с отречением от престола дяди Елизаветы II Эдуарда VIII в 1936 году, который предпочел жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Правда, как отмечают эксперты, Меган и Гарри не собираются полностью прощаться с королевским образом жизни и оставаться в тени. Они зарегистрировали собственную торговую марку, намерены вести светскую жизнь и заниматься благотворительностью. И внимание к ним прессы в качестве звезд их уже, похоже, не так сильно пугает, как внимание к ним в статусе королевских персон.

Между тем пользователи сети в шутку предположили, что Маркл, которая теперь получит при желании возможность вернуться в кино, сможет сыграть саму себя в популярном телесериале «Корона», повествующем о жизни королевской семьи.

Королевские советники возмущены поведением Меган и Гарри, которые заблаговременно не поставили в известность о своем объявлении королеву и других членов семьи.

«Даже их собственные помощники предупреждали их не делать публичных заявлений до тех пор, пока они должным образом не обсудят все с семьей. Но они сидят в своем нелепом пузыре, со странным защитным менталитетом. Они считают, что они одни против всего мира. И рисуют очень несправедливую картину, будто бы семья их не понимает и не поддерживает. Хотя это полная чепуха», — сообщил один из высокопоставленных дворцовых советников.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец отреагировал на заявление Сассексов коротким комментарием: «Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранних стадиях. Мы понимаем их желание применить новый подход, но это сложные вопросы, которые требуют времени для проработки».

«Букингемский дворец заявил, что „это сложно“. Перевод: „Королева чертовски зла“», — прокомментировал это известный британский телеведущий Пирс Морган, который давно известен своей резкой критикой в адрес Меган Маркл. Специалисты полагают, что своим решением Меган и Гарри объявили семье войну.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Удар в спину: Елизавета II в шоке от решения Меган и Гарри «отделиться» от королевской семьи — подробности скандального шага Сассексов.

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