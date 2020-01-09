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Как сообщают дворцовые инсайдеры, Елизавета II в шоке, в ярости и крайне расстроена после того, как ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о том, что отказываются от статуса «высокопоставленных» членов королевской семьи и слагают с себя соответствующие полномочия. Как стало известно изданию Daily Mail, Гарри и Меган ничего не сказали о готовящейся «информационной бомбе» королеве, принцу Чарльзу и принцу Уильяму, которые узнали о заявлении Сассексов из новостей по телевидению. Помощники королевы назвали этот шаг «ударом в спину» — 2019-й год был для Ее Величества весьма непростым, а теперь и 2020-й начался неудачно.

«Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранних стадиях. Мы понимаем их желание применить новый подход, но это сложные вопросы, которые требуют времени для проработки», — говорится в кратком официальном комментарии Букингемского дворца.

Меган и Гарри намерены отказаться от денег налогоплательщиков, которые до сих пор выдавались им в рамках Суверенного гранта — средств, ежегодно выделяемых королеве правительством для финансирования официальных обязанностей монарха и членов его семьи.

Однако герцог и герцогиня хотят, чтобы их продолжала охранять британская полиция — за счет государства. Сумма, расходуемая на безопасность Сассексов, ежегодно составляет свыше 850 тысяч долларов.

Меган и Гарри также желают сохранить за собой в качестве своей «британской базы» Форгмор-коттедж — дом в Виндзоре, который им после свадьбы подарила королева. Масштабный ремонт в нем был проведен на деньги налогоплательщиков, хотя супруги вложили в него и свои личные средства. Возможно, теперь герцог и герцогиня будут платить королеве за аренду коттеджа.

Неизвестно, откажутся ли супруги от денег, которые ежегодно передает им отец Гарри. Принц Чарльз ежегодно передает обоим сыновьям часть дохода, который получает от герцогства Корнуолл — недвижимости, принадлежащей наследнику престола. Так, к примеру, в прошлом году Чарльз разделили между Гарри и Уильямом около 6,4 миллионов долларов. Принц Гарри также унаследовал 26 миллионов долларов после смерти своей матери принцессы Дианы. Еще свыше девяти миллионов ему оставила прабабушка Елизавета — мать ныне правящей королевы Елизаветы II.

Личное состояние Меган, звезды телесериала «Форс-мажоры», превышает пять миллионов долларов.

Как полагают эксперты, теперь Меган и Гарри, которые хотят быть «финансово независимыми» и говорят, что их королевский статус не давал им возможности самостоятельно зарабатывать деньги, смогут теперь еще больше обогатиться. После «выхода из состава» королевской семьи им ничего не сможет помешать заключать рекламные и прочие коммерческие сделки. А бывшая актриса Меган сможет вернуться в кино. Недавно, как писали «ФАКТЫ», Сассексы превратили свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей и прочего, запатентовав бренд под названием Sussex Royal. Они будут «делить свое время» между Великобританией и Северной Америкой. И из членов королевской семьи превратятся, по сути, в голливудских знаменитостей. Шаги в этом направлении они сделали уже давно. Так, когда беременная Меган и ее подруги устроили шикарную вечеринку в Нью-Йорке в честь будущего рождения своего сына Арчи, говорили, что подобная показная роскошь больше свойственно представительницам семейства Кардашьян, а не Виндзорам.

«Люди из кожи вон лезли ради них. Они получили свадьбу, которую хотели, дом, который хотели, офис, который хотели, деньги, которые хотели, персонал, который хотели, турне, которые хотели, и поддержку их семьи. Чего еще они хотят?», — в сердцах заявил один из советников на правах анонимности.

«Это заявление не было ни с кем согласовано. Это нарушение всех протоколов. Это объявление войны семье», — заявил еще один источник во дворце.

Популярный телеведущий Пирс Морган, который давно критикует Меган, считая ее бездушной карьеристкой, написал в Twitter: «Говорят, что я слишком критичен по отношению к Меган Маркл. Но она избавилась от своей семьи, избавилась от отца, избавилась от большинства своих старых друзей, отделила Гарри от Уильяма, а теперь и от всей королевской семьи. К этому мне больше нечего добавить». Он также позже все же добавил: «Букингемский дворец заявил, что „это сложно“. Перевод: „Королева чертовски зла“».

«Что случилось с очаровательным принцем Гарри и Меган Маркл, в которую мы влюбились?», — пишет обозреватель Сара Вайн. «Полагаю, что есть определенная смелость в том, чтобы осознать, что с тебя уже хватит… Но не вполне понятно, что привело Гарри к такому заключению. Ремонт Фрогмор-коттеджа, на который пошло три миллиона долларов из денег налогоплательщиков, оказался недостаточно хорош? Восторг от их многомиллионной свадьбы не был достаточно раболепным? Многочисленные отвергаемые приглашения погостить у королевы не вполне гостеприимны… Похоже, для этой пары не существует ничего, кроме собственного сиюминутного счастья — будто они не способны видеть дальше своего собственного пузыря привилегий», — считает Вайн.

Отец Меган, 74-летний Томас Маркл, который ни разу не встречался с Гарри и не видел своего восьмимесячного внука Арчи, заявил, что «разочарован» решением дочери и зятя «уйти в отставку». Меган прервала контакты с отцом после ее свадьбы с Гарри в 2018 году. Томас не смог приехал на церемонию, и к алтарю актрису вел отец Гарри — принц Чарльз. Осенью прошлого года Меган подала в суд на издание Mail on Sunday, опубликовавшее ее личное письмо, переданное журналистам Марклом.

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