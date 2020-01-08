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Авиакатастрофа в Иране: появилось видео первых минут после крушения украинского Boeing
В сети появилось видео с места крушения украинского авиалайнера, разбившегося возле аэропорта Имама Хомейни в Иране.
«Видео первых минут после крушения украинского самолета под Тегераном», — пишет «Лентач», опубликовавший видеокадры в Twitter.
Видео первых минут после крушения украинского самолета под Тегераном pic.twitter.com/OGk0384yam— Лентач (@oldLentach) January 8, 2020
Также в сети публикую видео, снятое на месте катастрофы уже в светлое время суток — территория полностью усыпана обломками разбившегося пассажирского самолета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на видео попал и сам момент падения пассажирского самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев.
«ФАКТЫ» в режиме онлайн отслеживают ситуацию с трагедией в Тегеране, с новостями можно ознакомиться в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
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