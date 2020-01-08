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Украина

Авиакатастрофа в Иране: появилось видео первых минут после крушения украинского Boeing

8:56 8 января 2020 2432
Авиакатастрофа в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео с места крушения украинского авиалайнера, разбившегося возле аэропорта Имама Хомейни в Иране.

«Видео первых минут после крушения украинского самолета под Тегераном», — пишет «Лентач», опубликовавший видеокадры в Twitter.

Также в сети публикую видео, снятое на месте катастрофы уже в светлое время суток — территория полностью усыпана обломками разбившегося пассажирского самолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на видео попал и сам момент падения пассажирского самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев.

«ФАКТЫ» в режиме онлайн отслеживают ситуацию с трагедией в Тегеране, с новостями можно ознакомиться в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

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