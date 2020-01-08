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МАУ провели срочный брифинг из-за крушения Boeing в Иране (видео)
В аэропорту «Борисполь» авиакомпания «МАУ» организовала брифинг по поводу крушения «Боинга-737» в Иране. Авиакомпания обещает оперативно опубликовать полный список погибших пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс PS 752 Тегеран — Киев. В «МАУ» говорят, что большинство пассажиров были иностранцами и собирались следовать транзитом через Киев.
Несмотря на версии об авиакатастрофе из-за поломки двигателя, представители авиакомпании настаивают, что самолет перед вылетом был исправным. 6 января 2020 года авиасудно прошло плановую проверку технического состояния.
Последние новости о трагедии в Иране в обновляемом разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
Фото Iranian_RCS/Twitter
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