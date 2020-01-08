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Медовый месяц продолжается: Собчак и Богомолов исполнили страстный танец на французском курорте (видео)
Известная телеведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые наслаждаются отдыхом в Альпах, своим страстным танцем на вечеринке опровергли слухи о скором расставании. Парочка зажигала на вечеринке миллионера Михаила Прохорова в Куршевеле, где собрались светские персоны и звезды шоу-бизнеса.
Собчак и Богомолов весь вечер веселились и зажигали под песни Григория Лепса. А их страстный медленный танец под песню Тины Тернер приковал взгляды окружающих. Константин нежно обнимал жену, Ксения просто светилась от счастья.
Напомним, Ксения вместе с мужем, матерью и сыном Платоном прилетели во Францию на частном самолете. 3-летний мальчик уже катается н лыжах. Занимается с инструктором и Богомолов. Ксения даже приревновала мужа с симпатичной спортсменке.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..