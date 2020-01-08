Катастрофа самолета МАУ в Иране: украинские звезды соболезнуют семьям погибших

Шоу-бизнес

Украинские звезды отреагировали в соцсетях на крушение самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Они поделились своими мыслями и чувствами, а также выразили соболезнования семьям погибших.

«Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших», — пишет телеведущая Маша Ефросинина.

«Соболезную близким жертв и молюсь вместе с Украиной», — написал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво.

«Какие ужасные новости. Огромная трагедия. Искренне сочувствую. Соболезную всем семьям погибших», — отреагировал Дмитрий Монатик.

«Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям», — пишет Владимир Остапчук.

Соболезнуют также Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Андрей Бедняков и другие.

Напомним, самолет, выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта. Все пассажиры и члены экипажа погибли.По данным авиакомпании МАУ, на рейс были проданы 168 билетов. Весь экипаж был украинским.

Всю информацию об авиакатастрофе лайнера «МАУ» в Тегеране читайте в постоянно обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter