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Катастрофа самолета МАУ в Иране: украинские звезды соболезнуют семьям погибших
Украинские звезды отреагировали в соцсетях на крушение самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Они поделились своими мыслями и чувствами, а также выразили соболезнования семьям погибших.
«Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших», — пишет телеведущая Маша Ефросинина.
«Соболезную близким жертв и молюсь вместе с Украиной», — написал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво.
«Какие ужасные новости. Огромная трагедия. Искренне сочувствую. Соболезную всем семьям погибших», — отреагировал Дмитрий Монатик.
«Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям», — пишет Владимир Остапчук.
Соболезнуют также Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Андрей Бедняков и другие.
Напомним, самолет, выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта. Все пассажиры и члены экипажа погибли.По данным авиакомпании МАУ, на рейс были проданы 168 билетов. Весь экипаж был украинским.
Всю информацию об авиакатастрофе лайнера «МАУ» в Тегеране читайте в постоянно обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».
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