Украина

Боевики «ЛНР» не соблюдают Минские соглашения и размещают тяжелое вооружение вне зон отвода и за пределами мест, выделенных для хранения. Ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили 22 «Града» боевиков в районе населенного пункта Хрустальный.

Как сообщают в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете от 7 января сообщили, что 4 января БПЛА зафиксировал на полигоне в районе Миусинска (временно неподконтрольные правительству Украины территории) 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода.

«В тот же день мини-БПЛА зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, на полигоне в районе Миусинска зафиксировано 10 самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 „Лягушка“, 122 мм) и 3 танка (Т-64), а неподалеку от Хрустального — 18 буксируемых гаубиц (2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 10 ед .; 2A36 „Гиацинт-Б“, 152 мм — 8 ед.) и 10 танков (Т-64)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании операцией Объединенных сил отметили, что команда СММ ОБСЕ предоставила недостоверную информацию о том, что украинская сторона нарушает договоренности по отводу вооружений, в частности, ЗРК «Оса». В штабе ООС заявили, что Минские договоренности не распространяются на ЗРК — они регулируют отвод танков, артиллерии, РСЗО и тактических ракет.

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