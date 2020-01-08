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Путин обратился к Зеленскому из-за крушения украинского самолета в Иране
После трагедии в Терегане, где во время авиакатастрофы погибли более 170 человек, в том числе и 11 украинцев, президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин «выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном» и «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
Все новости, связанные с трагедией в Тегеране, читайте на сайте «ФАКТОВ» в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
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