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Украина

Два человека не сели на рейс: в СНБО раскрыли первые детали расследования катастрофы самолета МАУ

14:01 8 января 2020 1306
На месте катастрофы лайнера
Инф. «ФАКТОВ»

К расследованию произошедшего 8 января крушения самолета МАУ в Иране привлекут представителей стран, чьи граждане находились на борту погибшего лайнера. Об этом сообщает РБК-Украина.

«По условиям международного права, должны быть обязательно включены те страны, граждане которых стали жертвами катастрофы. Более того, должны быть привлечены к комиссии представители компании Boeing», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Премьер-министр Алексей Гончарук и Алексей Данилов также выступили на брифинге, посвященному катастрофе в Тегеране.

«На рейс сели 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, их имена есть у СНБО», — в частности отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что Иран не отдаст «черные ящики», которые обнаружены на месте авиакатастрофы Boeing 737 МАУ.

Фото:IRNA

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