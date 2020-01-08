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Иран не отдаст "черные ящики" упавшего самолета МАУ
Иран не отдаст «черные ящики», найденные на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» производителю лайнера — американской корпорации The Boeing Company. Об этом, по сообщениям прессы, заявил глава иранского ведомства гражданской авиации Али Абедзадех. По одной из версий, самолет могли сбить иранские ПВО. И такое решение, как полагают, может свидетельствовать в пользу этой версии.
Абедзадех заявил также, что пока неясно, какой стране Иран передаст «черные ящики» для анализа данных.
Об этом, как пишет агентство Reuters, сообщает полуофициальное новостное агентство Mehr.
В числе 177 погибших в результате авиакатастрофы человек были 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 канадца, десять шведов, три британца, четверо граждан Германии, четверо — Афганистана.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Верховной Раде обсудят катастрофу Boeing МАУ в Иране.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...