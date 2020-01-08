- 15:00 Бывшая невеста Виталия Козловского оказалась в инвалидной коляске
- 14:49 Под Киевом отец решил спрыгнуть с ребенком с крыши дома: фото с места ЧП
- 14:46 Слава Каминская на Бали впечатлила пышной грудью
- 14:44 Небо над Ираном не было закрыто до и после крушения украинского самолета
- 14:44 «Хотел напугать»: задержан злоумышленник, подорвавший гранату в одесском общежитии
- 14:38 Фьюри публично оскорбил Усика
- 14:32 Игривый щенок превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался
- 14:15 Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
- 14:07 В отсеке шасси прибывшего в Париж самолета найден труп ребенка
- 14:01 Скнилов, MH-17 и Иран: крупнейшие авиакатастрофы в истории Украины
- 14:01 Два человека не сели на рейс: в СНБО раскрыли первые детали расследования катастрофы самолета МАУ
- 13:52 Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших членах экипажа
Фьюри публично оскорбил Усика (фото)
Бывший обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) резко высказался в адрес президента Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя, выступившего с предложением британцу провести поединок с перспективным 25-летним боксером из Узбекистана Баходиром Жалоловым (6 побед, все — нокаутом).
Читайте также: Тайсон Фьюри: «Мама родила меня на три месяца раньше срока, я весил всего 450 граммов»
«Может быть, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на это место какого-то бомжа из первого тяжелого веса с одним боем в супертяжелом весе за плечами. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить!» — написал опальный ирландец на своей странице в Twitter.
Нетрудно догадаться, что под «бомжом» непобедимый Фьюри имел в виду украинца Александра Усика. Все дело в том, что в свое время отказавшись от титула WBO в первом тяжелом весе, наш соотечественник получил от организации статус «суперчемпиона», дающего право при переходе в следующую категорию сразу же требовать бой за такой же пояс. А поскольку обладатель титула британец Энтони Джошуа решил провести поединок с Кубратом Пулевым, в котором будет отстаивать пояс IBF, WBO автоматически перейдет к первому номеру рейтинга, которым является Усик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа готов стать спарринг-партнером Фьюри перед боем-реваншем своего соотечественника с Уайлдером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.