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Спорт

Фьюри публично оскорбил Усика (фото)

14:38 8 января 2020 282
Тайсон Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) резко высказался в адрес президента Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя, выступившего с предложением британцу провести поединок с перспективным 25-летним боксером из Узбекистана Баходиром Жалоловым (6 побед, все — нокаутом).

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«Может быть, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на это место какого-то бомжа из первого тяжелого веса с одним боем в супертяжелом весе за плечами. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить!» — написал опальный ирландец на своей странице в Twitter.

Еще в октябре, на бое Гвоздик - Бетербиев, Фьюри мило улыбался Усику

Нетрудно догадаться, что под «бомжом» непобедимый Фьюри имел в виду украинца Александра Усика. Все дело в том, что в свое время отказавшись от титула WBO в первом тяжелом весе, наш соотечественник получил от организации статус «суперчемпиона», дающего право при переходе в следующую категорию сразу же требовать бой за такой же пояс. А поскольку обладатель титула британец Энтони Джошуа решил провести поединок с Кубратом Пулевым, в котором будет отстаивать пояс IBF, WBO автоматически перейдет к первому номеру рейтинга, которым является Усик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа готов стать спарринг-партнером Фьюри перед боем-реваншем своего соотечественника с Уайлдером.

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