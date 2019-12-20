Спорт

Тайсон Фьюри: Мама родила меня на три месяца раньше срока, я весил всего 450 граммов

Тайсон Фьюри — один из самых ярких профессиональных боксеров в истории. Известен как своими достижениями, так и чередой скандалов, которые сопровождают его карьеру. Он провел 30 боев, одержал 29 побед, один поединок завершился ничьей. Сам Фьюри называет себя непобежденным, и у него есть на это все основания. Его высшее достижение — завоевание сразу пяти чемпионских поясов по версии IBF, IBO, WBO, WBA super и журнала The Ring. И он добыл все эти трофеи 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе, одержав победу над Владимиром Кличко. Это был триумф британского боксера. Но длился этот период недолго. 8 декабря 2015 года Тайсон Фьюри был лишен пояса чемпиона мира по версии IBF из-за отказа от обязательной защиты против Вячеслава Глазкова. Британец решил, что для него важнее бой-реванш с Владимиром Кличко. Когда Фьюри узнал, что его лишили титула, он выбросил чемпионский пояс IBF в унитаз! В июне 2016 года Тайсону и его брату Хьюи были предъявлены обвинения в употреблении запрещенного препарата — анаболического стероида нандролон. В ответ на это Фьюри подал в суд на UKAD (Британское антидопинговое агентство) за распространение сведений, не соответствующих действительности. В ответ на это UKAD сделала публичное заявление, подтвердив подозрения в нарушении боксером антидопинговых правил. Вся эта ситуация выбила Фьюри из колеи надолго. Позже его дисквалификация была отменена. Тайсон взялся за подготовку к бою с Владимиром Кличко, который был назначен на 29 октября 2016 года, но затем сам попросил о переносе. Британец указывал на плохие медицинские показания. Было известно, что Фьюри набрал лишний вес. Слишком большой лишний вес… В октябре 2016 года Тайсон добровольно отказался от чемпионских титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защищать. Он признал, что у него серьезные психологические проблемы, выражающиеся в приступах депрессии. Также Фьюри был вынужден сознаться, что употребляет кокаин. Наркотик обнаружили у него в допинг-пробах. Британский боксерский совет принял решение отозвать боксерскую лицензию у Фьюри. Однако Тайсон нашел в себе силы вернуться в ринг. Он провел уже пять боев. В четырех из них победил и завоевал титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental, отправив в технический нокаут немца Тома Шварца. Один бой — против американца Деонтея Уайлдера — в декабре прошлого года завершился ничьей. Поклонники Фьюри уверены, что судьи украли у Тайсона победу. На кону был чемпионский пояс по версии WBC. На 22 февраля 2020 года назначен повторный бой между Фьюри и Уайлдером. Их встречи в ринге в Лас-Вегасе с нетерпением ждут миллионы любителей бокса во всем мире. К поясу по версии WBC добавился теперь и вакантный титул чемпиона по версии The Ring. И тут Тайсон снова удивил всех. Он вдруг стал выступать в турнирах по рестлингу! Поклонники Фьюри негодуют. Они уверены, что он должен немедленно прекратить этот опасный эксперимент и направить все силы на возвращение чемпионских поясов в боксе. Но британец продолжает устраивать шоу. Он обожает это. Тайсон снялся в четырехсерийном документальном фильме канала ITV «Знакомьтесь с Фьюри» и написал мемуары «Под маской», которые скоро должны появиться в продаже. Эта книга и стала формальным поводом для интервью, которое боксер согласился дать известной британской журналистке Декке Айткенхед. Эксклюзивное право на публикацию откровенной беседы в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Фьюри встретил Айткенхед в отеле в Орландо, штат Флорида. Он был одет в шелковую рубашку от Versace, белые брюки и кроссовки. И явно был доволен собой…

«Голову брею ежедневно»

— Тайсон, вы всегда так стильно одеваетесь?

— Это еще скромненько.

— По-домашнему?

— Нет, дома люблю ходить в тройке от Versace.

— Вы серьезно? Дизайнерский костюм — ваша любимая домашняя одежда?

— Совершенно серьезно. А что вас удивляет? Я создал монстра, разве нет? То, как я одеваюсь, стало частью моего имиджа. А он довольно сложный. Это и цыганский барон, и плохой мальчик в мире большого бокса. Если я перестану так одеваться, люди будут разочарованы. Это часть моей работы. Это стало брендом, который называется Тайсон Фьюри. Поэтому для меня ходить дома в тройке вполне нормально.

— А что говорит жена?

— Пэрис не возражает. Мы живем в хорошем доме в Моркаме (город в английском графстве Ланкашир. — Ред.). Я стараюсь помогать жене с детьми. Их у нас пятеро. Старшему 10 лет. Сами понимаете, женщине одной трудно управиться с такой оравой.

— И в чем заключается ваша помощь?

— Во всем. Когда я дома (это бывает не так часто, к сожалению), впрягаюсь по полной. Круглосуточный папочка. Меняю подгузники, кормлю малышей, встаю ночью, если они просыпаются. Старших поднимаю утром, кормлю завтраком, одеваю, отправляю в школу.

— И все это в костюме от Versace?

— Я же сказал, мне так нравится. Люблю выглядеть с иголочки. Одежда — еще не все. Борода забирает много времени. Иногда хочу ее сбрить, но все тот же имидж не позволяет. Вот и приходится ее тщательно расчесывать. А еще тримминг, всякие косметические средства. Хорошо хоть я брею голову. А то с другой прической времени на тренировки не хватало бы.

«Одежда имеет значение. Люблю выглядеть с иголочки», — говорит Тайсон. Фото Getty Images

— Голову бреете как часто?

— Практически ежедневно. Но это быстро, побрил, почистил зубы, принял душ — все, я готов!

— Жена не ревнует?

— Пэрис? Конечно, ревнует. Мы же цыгане. У нас это в крови. Брендан? Ты слышал? (Фьюри обращается к своему телохранителю. — Декка Айткенхед.) Ха, а разве можно меня не ревновать?! Сейчас я встану. Смотрите, Декка, вот он я во всей красе. Два метра и шесть сантиметров роста. Вешу снова нормально — сейчас меньше 100 килограммов. Женщины все время на меня западают. Везде! Правда, Брендан? Куда бы я ни пошел. Многие даже не знают, кто я. Им все равно. Они видят перед собой хорошо одетого, красивого, сильного мужика. Да, одежда имеет значение. И физическая форма тоже. И этого достаточно. Так и слышу: кто это? Это Брэд Питт? Джордж Клуни? Но Пэрис знает, что может спать спокойно. Во всяком случае, сейчас. После 11 лет, прожитых вместе. Пятеро детей! После всего дерьма, в которое я нас втянул, а потом вытянул. Куда я теперь денусь от моей Пэрис!

— Как зовут ваших детей?

— О, две доченьки-красавицы — Венесуэла и Валенсия Эмбер. И мои сыновья: Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон Фьюри II и Принц Адонис Амазия.

За 11 лет, прожитых вместе, у Фьюри и Пэрис родились пятеро детей. Фото из Instagram

— Еще детей заводить не планируете?

— Если честно, думаю, что пятеро — вполне достаточно. Я по полгода не бываю дома в общей сложности. Пэрис тяжело справляться с ними одной. Но я не зарекаюсь. Время покажет.

«Я успел нанести отцу один удар и сломал ему ребро. Он был в восторге»

— Почему вы стали боксером?

— У меня разве был выбор? Мужчины в нашей семье более 200 лет участвовали в кулачных боях. Все Фьюри такие.

— Правда, что вы появились на свет недоношенным?

— Это выглядит как одна из семейных легенд, но так и было. Мама родила меня на три месяца раньше срока. Говорят, я весил всего 450 граммов. У мамы до этого было несколько выкидышей. Все были уверены, что я не выживу. Все, только не отец. Он взглянул на меня и сказал: «Выживет. И ростом будет под два метра, и весить будет 100 килограммов, и станет чемпионом мира по боксу. Как Майк Тайсон. Назовем его Тайсоном». Вот такая история. И после всего этого я мог стать кем-то другим, не боксером?!

— Все ваше детство прошло в Уайтеншо под Манчестером.

— А вот это вранье. Точнее, мы это выдумали. Семья на месте не сидела. Но чаще всего мы жили в идиллической деревушке в Чешире. Когда создавался мой имидж крутого бойца, решили, что это не подходит. Лучше предместья Манчестера. Там обстановка более подходящая. Хватает всяких ребят.

— Что еще было выдумано ради имиджа?

— Вроде ничего такого больше. Мне было 10 лет, когда бросил школу и стал помогать отцу. Машинами торговали, собирали утиль, работали каменщиками. Отец был помешан на боксе. И все меня пытался вовлечь в это дело. А мне не хотелось. Однажды он психанул и просто заставил меня надеть перчатки и драться с ним. Я успел нанести всего один удар и сломал ему ребро. Отец был в восторге. Серьезно. В 14 лет я пошел в местный любительский клуб. Отец гордился мной.

Все восхищались моим ростом, длинными руками, а еще скоростью и напором. Мой первый соперник, увидев меня, убежал с ринга. Мне было 20, когда в моей жизни произошли два важных события. Я женился на Пэрис и я стал профессиональным боксером. Сам придумал себе прозвище — Цыганский Король. Помню, на одну из первых в моей жизни пресс-конференций приехал на Lamborghini одетый как Бэтмен.

«После победы над Кличко во мне образовалась пустота. И я заливал ее алкоголем»

— Это многие помнят, не только вы. А еще помнят, как вы триумфально завоевывали один титул за другим сначала в Британии, затем в Европе, потом победили украинского чемпиона Владимира Кличко и отобрали у него кучу поясов. А потом все в одночасье рухнуло. Тайсон, что это было?

— Депрессия, — продолжает Тайсон. — Это проклятие Фьюри. Все мужчины в нашей семье страдают этим. Иногда мы слышим голоса, нам видятся демоны…

Победа Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко стала полной неожиданностью для миллионов поклонников бокса. Фото Getty Images

— Вы обращались к врачам, проходили обследование?

— Врачи ничего не понимают. Да, я ходил к психиатрам. Они несли какую-то тарабарщину. Ни я, ни Пэрис ни слова не поняли из их заключений. А я если не понимаю человека, не верю ему.

— Однако вы ранее утверждали, что у вас биполярное расстройство…

— Нет, не знаю, что у меня, но не то, что вы сейчас сказали. Я же говорю, мы с Пэрис не сильны в этой медицинской терминологии.

— Но вы же сами написали о биполярном расстройстве в вашей книге.

— А вы ее читали? Она же еще не вышла!

— Тайсон, вы же прислали в редакцию экземпляр специально для того, чтобы я могла прочитать ваши мемуары.

— О, конечно, Декка, простите, я занервничал и несу чушь.

— Скажите, а ваш отец? Он обращался к врачам? С ним вы говорили на эту тему?

— Нет, у нас это не принято. Он не говорил никогда со своим отцом, а я не говорил с ним.

— Но вы уверены, что и дед, и отец тоже этим страдают?

— Да. Все очень похоже. Я говорю о нашем поведении. У отца часто меняется настроение. Вот он прекрасно общается, шутит, добр и весел. И вдруг приступ ярости. Ничем не спровоцированной. Или жуткая депрессия. Он уходит в себя, никого не хочет видеть. Я такой же. Со своими демонами привык бороться сам.

— И как?

— Перепробовал много способов.

— Например? Спиртное и наркотики?

— Да. Я уже рассказывал об этом не раз, и мне бы не хотелось повторять.

— Тайсон, вы обещали, что это будет откровенная беседа.

— После победы над Кличко во мне образовалась некая пустота. Вакуум. Она сжирала меня изнутри. И я заливал ее алкоголем. Пил с понедельника по пятницу. В субботу начинал похмеляться, в воскресенье продолжал. А потом снова понедельник. Вот такая история. А еще налегал на сладости. Меня разнесло. Весил почти 180 килограммов! Был противен самому себе, но остановиться не мог.

— А кокаин? Как вы на него подсели?

— А вот так. Мне казалось, что против меня устроен вселенский заговор. Что меня хотят выжить из бокса, потому что я цыган. У меня отобрали один из поясов. Мне хотелось забыться, не проснуться утром. Кокаин помогал.

— У вас были мысли о самоубийстве?

— Да, всякая дрянь лезла в голову. И это тоже. Кокаин… Я надеялся каждый день, что умру. Что меня кто-нибудь убьет до того, как я сам наложу на себя руки.

— И как вы со всем этим справились?

— Это был Хэллоуин 2017 года. Я сидел в одних трусах у себя в спальне. И ненавидел себя. Жирная свинья! Что ты делаешь с собой? Что ты делаешь с Пэрис и детьми? Из чемпиона мира по боксу в самой престижной весовой категории ты превратился в кучу вонючего жирного дерьма! Это были еще самые мягкие слова, которые я сказал себе тогда. Вдруг вспомнил, как в конце 2014 года готовился к бою с Дереком Чисорой. Тогда неожиданно умер мой дядя Хьюи, которого я уважал и очень любил. А Пэрис родила на шестом месяце. И наш малыш был мертворожденным. А до этого были еще выкидыши. И все казалось безвыходным и мрачным. Но я не сломался. Готовился к бою. И мне это помогло. Психологически помогло. Я вдруг понял — вот мое лекарство! Утром надел свой тренировочный костюм и отправился на пробежку. Первую после долгого перерыва. Я сказал себе: ты снова станешь чемпионом мира. Хватит жрать и пить!

— И никакой специальной программы реабилитации? Никаких клиник?

— Нет. Только тренировки. Выматывающие, до седьмого пота. И мое состояние улучшилось. Я похудел, пришел в форму. Снова стал выступать. И побеждать. Это лучшее лекарство. Теперь я знаю это наверняка. Знаете, за мной подобные психические отклонения наблюдались еще в детстве. И я знаю, что справиться с ними можно только самому.

— А близкие, семья?

— Послушайте, я вырос окруженный культурой супермачизма. Все мужики — крутые. Никто никогда не говорит о своих слабостях. Даже проявление нормальных человеческих чувств воспринимается окружающими как слабость. В нашей семье никогда не обсуждались такие вещи, как смерть моей сестры. Малышка умерла, прожив всего два дня на этой земле. Не обсуждались десятки выкидышей, которые преследовали мою мать. Не говорили о психических проблемах моего деда. Худшее, что может сделать мужчина, — показать свою слабость. Таков закон. И я не могу тоже проявлять слабость, иначе не стану чемпионом. Так учил меня отец. Так учил меня мой дядя.

«Я прошел через ад, но смог вернуться»

— Значит, справляться с вашими проблемами помогает бокс?

— Да. Уверяю вас, многие отличные боксеры не любят то, чем занимаются. Для них бокс — способ зарабатывания денег. Они боятся ринга. Они видят соперника и думают о том, чтобы не пропустить удар в голову. Не потому, что это может быть нокдаун или нокаут. А потому, что можно получить кровоизлияние в мозг, стать инвалидом. С такими мыслями нельзя стать чемпионом. Для меня ринг — это прежде всего место, где я чувствую себя победителем. Он не вызывает у меня страха. Наоборот, там чувствую себя уверенно. Поэтому люблю бокс. Именно он спас меня. Иначе я знаю, что бы со мной произошло. Умер бы от инфаркта. Или меня нашли бы где-нибудь на улице в картонных ящиках с пустой бутылкой. В лучшем случае превратился бы в полную жирную развалину, которая не может шнурки завязать, не задыхаясь.

— Вы только что сказали, мужчина не должен показывать свою слабость. А разве ваши признания, ваша книга, документальный фильм, не демонстрируют слабость? Вам не кажется, что сами себе противоречите?

— Не кажется. Правда является высшим проявлением силы. Полная правда, до конца. Моя история может помочь миллионам. Именно поэтому решил ее рассказать. Я прошел через ад, но смог вернуться. Я был никем, простым цыганским мальчишкой, а стал чемпионом мира по боксу! Пусть у меня сейчас не осталось тех поясов, что завоевал, но они у меня были. И в ринге меня еще никто не победил! Я снова в форме и снова дерусь. И верну себе пояса, уверен в этом. А ведь еще недавно я бухал беспробудно, нюхал кокаин и жрал как свинья. Но я справился с этим. И я не Супермен и не Бэтмен. Если я смог, значит, другие тоже смогут. Нет, они не станут боксерами. Они сумеют сразиться со своими демонами и победят.

— Вы говорите, что серьезно настроены вернуть чемпионские пояса. Извините, не верю.

— Почему?!

— У вас титульный бой в феврале, а вы занялись рестлингом. Ни я, ни ваши поклонники не понимают, зачем вам это. А если вы получите травму? Неудачно упадете? Все, ваш бой накрылся.

— Во-первых, я уверен в себе. И доказал это несколько дней назад, уложив на ковер Брауна Строумена в Саудовской Аравии. Мне потребовалось для этого всего семь минут. Во-вторых, рестлинг и WWE — это все несерьезно. Забава для меня. Бокс — это серьезно. В-третьих, бой с Уайлдером в конце февраля. А я живу только сегодняшним днем. Максимум — завтрашним. Для меня 22 февраля равносильно 10 годам жизни. Бой могут отменить. Я могу завтра умереть во сне. Кто знает?

— Какой-то вы получаетесь очень правильный, Тайсон. Не похожи на самого себя. Вы, наверное, специально проходили курс общения с представителями СМИ?

— Нет. Это все моя природная дипломатия. Я умею ладить с людьми.

— Не пойму, вы сейчас играете какую-то роль? Плохой парень вдруг стал хорошим? Так и хочется вас проверить.

— Валяйте.

— В 2016—2017 годах вы сделали целый ряд публичных заявлений, которые многим не понравились.

— Например?

— Грубо отзывались о гомосексуалистах. Или о евреях. Но особенно о женщинах. Цитирую: «Лучшее место женщины — на кухне. И когда она лежит на спине».

— Признаю, был идиотом. И мою жену заставил не раз краснеть от стыда.

— А еще вы говорили, что вам нравится «шлепать сук по задницам».

— Давайте прекратим цитировать этого идиота.

— Хотите сказать, что вы изменились.

— Безусловно.

— Тогда ответьте мне на пару вопросов. И помните, что вы говорили сегодня. Главное — это правда. Так вот, что вы скажете, если Пэрис захочет пойти работать?

— (Улыбается.) Если захочет, пожалуйста. Это ей решать.

— Что вы скажете, если ваши дочери захотят заняться боксом?

— (Улыбается еще шире.) Если захотят, пожалуйста.

— А раньше вы говорили, что женщины в боксе вам нравятся только тогда, когда выходят в ринг в бикини с номерами раундов в руках.

— Я просил вас больше не цитировать одного идиота! То, что говорил когда-то, вовсе не означает, что я так думаю. А что, если это была игра на публику? Или я специально провоцировал СМИ?

— Зачем?

— Глупый вопрос, Декка. Вам ли не знать, что нормальные боксеры (и не только боксеры, а вообще нормальные знаменитости) никому не интересны. Хорошо продаются придурки. Хорошо продается скандал. Публике нужно шоу уродов. Тогда тиражи газет растут, рейтинги телеканалов взлетают до небес. А мы, эти самые уроды, тоже неплохо зарабатываем. Говорят, я «стою» сегодня 40 миллионов долларов. Раньше я был дрессированной обезьянкой, выступающей в цирке ради славы. Теперь я хочу, чтобы люди узнали настоящего, мать его, Тайсона Фьюри! Больше ничего не скажу, иначе это перестанет быть дипломатической беседой.

— Надеюсь, Тайсон, не обижу вас, если скажу, что лично меня вы не убедили до конца. Сейчас кажется, что вы снова играете. Выбрали другую роль и пробуете новый имидж на мне. Именно для этого вы и согласились на это интервью. У вас есть только один способ изменить ситуацию.

— Какой?

— Всегда мечтала увидеть ваш знаменитый размах рук.

— Вы серьезно?

— Совершенно. Покажете? Это на самом деле 216 сантиметров?

— Хорошо, давайте станем напротив друг друга. Ближе, Декка, ближе. Так, чтобы ваша рука могла достать до моего лица. Видите, какое небольшое расстояние нас разделяет? А теперь отойдите. Моя очередь. Сколько сейчас между нами?

— Думаю, больше двух метров.

— Надеюсь, вы не ошиблись. Иначе…

— Господи, Тайсон! Вы зацепили мой нос своим кулаком!

— Декка! Простите меня. Вы же сами просили. Я идиот. Нос цел?!

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Decca Aitkenhead/The Sunday Times/The Interview People)

Напомним, новым тренером Тайсона Фьюри стал племянник бывшего наставника Владимира Кличко. А украинского боксера Александра Усика непобедимый британец назвал «своим следующим тяжелым вызовом».



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