Украина

«Сказал, что утром будет»: родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре с сыном

Родители бортпроводника Игоря Матькова, который работал на потерпевшем крушение в Тегеране рейсе, рассказали, как в последний раз общались с сыном.

По словам матери погибшего, с которой беседовали журналисты Obozrevatel, Игорь отучился в Кировоградском летном училище, а затем закончил факультет иностранных языков. В МАУ проработал 10 лет.

«Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром обратно. Говорит — я, мама, утром буду», — сказала она.

О том, как он узнал о гибели сына, журналистам 24 канала рассказал отец погибшего Валерий Матьков.

«Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили — разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали — в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падение самолета», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два человека не сели на рейс МАУ из Ирана.

Фото: Vladyslav Pérez

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