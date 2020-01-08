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Максим Иванчук: открытая и закрытая ринопластика — что лучше?
Многие мужчины и женщины, желающие изменить внешний вид своего носа, крайне ответственно относятся к выбору методики, с помощью которой проводят пластическую операцию. Сегодня этих методик две — открытая и закрытая ринопластика. Иванчук Максим Сергеевич вкратце рассказал, чем они отличаются и какой способ проведения лучше всего выбирать.
Интересный факт: По словам доктора, чаще всего хирурги отдают предпочтение одной методике и стараются работать с ней на постоянной основе. Кому-то больше нравится открытая ринопластика, а кто-то постоянно делает закрытую. Но есть и исключения из правил. Так, некоторые врачи стараются комбинировать оба способа, используя их в зависимости от того, какую проблему пациента необходимо исправить.
Судя по отзывам Максима Иванчука, пациенты обращаются с просьбой провести ринопластику в таких случаях:
- Когда нос слишком длинный.
- Когда кончик носа имеет не эстетическую форму.
- Когда на носу присутствует горбинка.
- Когда нос искривлен.
Открытая ринопластика в клинике Иванчука
Открытая ринопластика считается более легким способом преображения в пластической хирургии, но в клинике доктора ее используют крайне редко. На это есть свои причины. По словам пластического хирурга Иванчука, он не любит этот тип операции, поскольку она слишком травмоопасна.
При открытой ринопластике доктор делает разрез в серединной части носа и отслаивает верхний слой кожи. Таким образом он получает доступ ко всем хрящам и может корректировать форму носа в открытом виде. Максим Иванчук считает, что главные минусы этого метода — шрамы и сложный реабилитационный период. Поскольку хирург полностью вскрывает верхние слои кожи, она будет восстанавливаться достаточно длинный период, принося болевые ощущения и дискомфорт пациенту.
Если рассказывать о плюсах данного метода, Иванчук Максим Сергеевич выделяет следующие:
- Свободный доступ к перегородке носа.
- Возможность четко смоделировать внутренний и внешний клапан.
- Хороший эстетический итог операции.
Пластический хирург Максим Иванчук о закрытой ринопластике
Закрытая ринопластика — более сложная операция, ведь во время ее проведения доктор делает все надрезы изнутри. В клинике Иванчука предпочитают использовать именно эту методику, поскольку она полностью исключает возможность повреждения артерий, которые питают кончик носа. Из-за этого реабилитационный период у пациента проходит намного быстрее, по сравнению с открытой ринопластикой.
Максим Иванчук относится к тому типу докторов, которые стали приверженцами этого метода. Хотя операцию проводить труднее, большинство опытных хирургов с многолетним опытом работы чаще всего используют именно ее.
Благодаря методу закрытой ринопластики, можно избежать появления травм, деформаций, ощущения дискомфорта и сильных болей. Пациентам пластического хирурга Иванчука намного легче дается период восстановления, а конечный результат они могут увидеть уже через полгода.
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