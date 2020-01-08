Россияне провели ротацию снайперов на Донбассе для провокаций, — разведка

Украина

Украинская разведка зафиксировала прибытие на Донбасс сводных мобильных снайперских групп, которые были подготовлены российскими офицерами. Напомним, в последний раз снайперы боевиков активизировались в конце 2019 года.

Как сообщили на брифинге в Министерстве обороны Украины 8 января, целью новоприбывших снайперов является обустройство «огневых точек» для ведения огня по позициям ВСУ.

Таким образом россияне планируют провоцировать украинских военных.

Напомним, жертвами обстрелов вражеских снайперов становятся не только украинские военные, но и мирные жители населенных пунктов на линии соприкосновения. Так, в конце 2019 года в Марьинке была ранена женщина, которая шла по улице с ребенком. К счастью, женщина выжила. А вот ее 57-летний односельчанин, раненный 17 декабря, не выжил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter