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Деву ждут новые дела, а Тельца — свидание: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
Пятница, 10 января, — день, когда лучше надеяться только на себя.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны новые задачи и неожиданные деловые предложения. Вечером возникнет необходимость в уединении и спокойном отдыхе.
Телец
Звезды обещают, что вы не будете разочарованы, если выберете этот день время для романтических свиданий.
Вечером возможно резкое ухудшение самочувствия.
Близнецы
У Близнецов может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.
Дело, которое вы планируете, даст достойный результат, а отдых пройдет великолепно.
Рак
Напряженный день. Вам будет нелегко сосредоточиться на текущих делах, вы не сможете все сразу учесть, как бы вы не старались.
Можете поссориться с теми, кто недавно вас поддерживал.
Лев
Не стоит в этот день гулять по магазинам, трата денег может оказаться бессмысленной.
Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому держите себя в руках.
Дева
Этот день хорошо подходит для того, чтобы начать совершенно новое дело, которое в будущем позволит вам проявить свои таланты.
Весы
В этот день нежелательно задерживаться на работе, вечером вам не помешает хорошо отдохнуть перед завтрашним сложным днем.
Скорпион
Совет звезд: не стоит особо развешивать уши на всяческие громкие слова или обещания, они могут оказаться правдивыми лишь частично.
Стрелец
В этот день можно легко вписаться в новую среду и с минимальными затратами реализовать любое намерение.
Козерог
Возможно, придется посетить медицинское заведение или официальное учреждение. К любому делу подойдите дотошно и основательно.
Водолей
Все будут склонять вас к бесконечным спорам, постарайтесь трудиться самостоятельно, ни на кого не обращая внимания.
Рыбы
В этот день у вас появится шанс помириться с тем, с кем вы давно в ссоре. Вы также можете делать любые покупки.
Хорошего вам дня!
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