Стиль жизни

Деву ждут новые дела, а Тельца — свидание: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Пятница, 10 января, — день, когда лучше надеяться только на себя.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны новые задачи и неожиданные деловые предложения. Вечером возникнет необходимость в уединении и спокойном отдыхе.

Телец

Звезды обещают, что вы не будете разочарованы, если выберете этот день время для романтических свиданий.

Вечером возможно резкое ухудшение самочувствия.

Близнецы

У Близнецов может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.

Дело, которое вы планируете, даст достойный результат, а отдых пройдет великолепно.

Рак

Напряженный день. Вам будет нелегко сосредоточиться на текущих делах, вы не сможете все сразу учесть, как бы вы не старались.

Можете поссориться с теми, кто недавно вас поддерживал.

Лев

Не стоит в этот день гулять по магазинам, трата денег может оказаться бессмысленной.

Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому держите себя в руках.

Дева

Этот день хорошо подходит для того, чтобы начать совершенно новое дело, которое в будущем позволит вам проявить свои таланты.

Весы

В этот день нежелательно задерживаться на работе, вечером вам не помешает хорошо отдохнуть перед завтрашним сложным днем.

Скорпион

Совет звезд: не стоит особо развешивать уши на всяческие громкие слова или обещания, они могут оказаться правдивыми лишь частично.

Стрелец

В этот день можно легко вписаться в новую среду и с минимальными затратами реализовать любое намерение.

Козерог

Возможно, придется посетить медицинское заведение или официальное учреждение. К любому делу подойдите дотошно и основательно.

Водолей

Все будут склонять вас к бесконечным спорам, постарайтесь трудиться самостоятельно, ни на кого не обращая внимания.

Рыбы

В этот день у вас появится шанс помириться с тем, с кем вы давно в ссоре. Вы также можете делать любые покупки.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter