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Происшествия

В Закарпатье пытались заживо сжечь гражданина Латвии

15:52 8 января 2020 322
диско-бар в Закарпатье где пожгли гражданина Латвии
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Чрезвычайное происшествие произошло в Закарпатской области в среду, 8 января. Медики сообщили в полицию о мужчине, который с сильными ожогами был госпитализирован в реанимацию райбольницы. Ранее на Полтавщине женщина убила мужа и сожгла труп.

— В пять часов утра в Иршавский районный одел полиции поступила информация от врчей, что в реанимационное отделение местной больницы с ожогами лица и рук доставлен 25-гражданин Латвии, — сообщили в ГУ Национальной полиции в Закарпатской области. — Было установлено, что житель Риги приехал к своим родственникам, местным жителям, в село Долгое Иршавского района. Латвиец отправился развлекаться в местный диско-бар, где у него возник конфликт с 23-летним другим посетителем. Во время скандала неизвестный облил иностранца бензином из бутылки и поджег. После этого злоумышленник сбежал.

Потерпевший мужчина был доставлен в реанимационное отделение Иршавской центральной районной больницы. Согласно информации медиков, у него сильные ожоги рук, туловища, лица и дыхательных путей. Состояние мужчины оценивают как тяжелое.

Злоумышленник — местный житель — задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под зданием суда в Одессе подожгли авто с женщиной в салоне.

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