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В Закарпатье пытались заживо сжечь гражданина Латвии
Чрезвычайное происшествие произошло в Закарпатской области в среду, 8 января. Медики сообщили в полицию о мужчине, который с сильными ожогами был госпитализирован в реанимацию райбольницы. Ранее на Полтавщине женщина убила мужа и сожгла труп.
— В пять часов утра в Иршавский районный одел полиции поступила информация от врчей, что в реанимационное отделение местной больницы с ожогами лица и рук доставлен 25-гражданин Латвии, — сообщили в ГУ Национальной полиции в Закарпатской области. — Было установлено, что житель Риги приехал к своим родственникам, местным жителям, в село Долгое Иршавского района. Латвиец отправился развлекаться в местный диско-бар, где у него возник конфликт с 23-летним другим посетителем. Во время скандала неизвестный облил иностранца бензином из бутылки и поджег. После этого злоумышленник сбежал.
Потерпевший мужчина был доставлен в реанимационное отделение Иршавской центральной районной больницы. Согласно информации медиков, у него сильные ожоги рук, туловища, лица и дыхательных путей. Состояние мужчины оценивают как тяжелое.
Злоумышленник — местный житель — задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.
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