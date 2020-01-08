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"Организаторы конференции настаивали, чтобы я купил билет на 8-е": украинец рассказал, как чудом избежал гибели в авиакатастрофе
Адвокат, международный обозреватель Андрей Бузаров чудом не оказался среди пассажиров лайнера «Международных авиалиний Украины», который 8 января разбился в Тегеране.
Организаторы конференции в Иране настаивали, чтобы он летел в Киев именно 8 января, поскольку заканчивалась бронь за отель, однако Бузаров решил улететь на следующий день — 9 января.
«Получается так. 4 января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8-е, поскольку он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8-е, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил», — пишет он на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на борту самолета находились 11 украинцев, в том числе и девять членов экипажа.
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