- 15:00 Бывшая невеста Виталия Козловского оказалась в инвалидной коляске
- 14:49 Под Киевом отец решил спрыгнуть с ребенком с крыши дома: фото с места ЧП
- 14:46 Слава Каминская на Бали впечатлила пышной грудью
- 14:44 Небо над Ираном не было закрыто до и после крушения украинского самолета
- 14:44 «Хотел напугать»: задержан злоумышленник, подорвавший гранату в одесском общежитии
- 14:38 Фьюри публично оскорбил Усика
- 14:32 Игривый щенок превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался
- 14:15 Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
- 14:07 В отсеке шасси прибывшего в Париж самолета найден труп ребенка
- 14:01 Скнилов, MH-17 и Иран: крупнейшие авиакатастрофы в истории Украины
- 14:01 Два человека не сели на рейс: в СНБО раскрыли первые детали расследования катастрофы самолета МАУ
- 13:52 Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших членах экипажа
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: список погибших членов экипажа
После крушения украинского «Боинга» в Иране авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список погибших членов экипажа. В авиакатастрофе утром 8 января погибли трое пилотов:
- Наумкин Алексей Евгеньевич;
- Гапоненко Владимир Иванович;
- Хоменко Сергей Анатольевич.
Также погибли шесть бортпроводников украинской компании:
- Статник Екатерина Олеговна;
- Матьков Игорь Валерьевич;
- Микитюк Мария Михайловна;
- Лихно Денис Михайлович;
- Овчарук Валерия Евгеньевна;
- Сологуб Юлия Николаевна.
Полный список жертв пока есть только в версии иранской стороны. В этом перечне значатся еще и две пассажирки, которые, по всей вероятности, были гражданками Украины. На борту находились Ольга Кобюк и Елена Макарова.
Напомним, все последние новости с места падения «Боинга» и от органов следствия публикуются в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
Фото isna. ir
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.