Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

Украина

После крушения украинского «Боинга» в Иране авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список погибших членов экипажа. В авиакатастрофе утром 8 января погибли трое пилотов:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Также погибли шесть бортпроводников украинской компании:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Полный список жертв пока есть только в версии иранской стороны. В этом перечне значатся еще и две пассажирки, которые, по всей вероятности, были гражданками Украины. На борту находились Ольга Кобюк и Елена Макарова.

Напомним, все последние новости с места падения «Боинга» и от органов следствия публикуются в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото isna. ir

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