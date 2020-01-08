23.57 / 23.99 26.10 / 26.72
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

13:40 8 января 2020 1474
мау
Инф. «ФАКТОВ»

После крушения украинского «Боинга» в Иране авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список погибших членов экипажа. В авиакатастрофе утром 8 января погибли трое пилотов:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич;
  • Гапоненко Владимир Иванович;
  • Хоменко Сергей Анатольевич.

Также погибли шесть бортпроводников украинской компании:

  • Статник Екатерина Олеговна;
  • Матьков Игорь Валерьевич;
  • Микитюк Мария Михайловна;
  • Лихно Денис Михайлович;
  • Овчарук Валерия Евгеньевна;
  • Сологуб Юлия Николаевна.

Полный список жертв пока есть только в версии иранской стороны. В этом перечне значатся еще и две пассажирки, которые, по всей вероятности, были гражданками Украины. На борту находились Ольга Кобюк и Елена Макарова.

Напомним, все последние новости с места падения «Боинга» и от органов следствия публикуются в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото isna. ir

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Зеленский и Путин

Путин обратился к Зеленскому из-за крушения украинского самолета в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер