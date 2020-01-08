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Украина

На борту были дети: полный список погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране

15:04 8 января 2020 2476
Самолет МАУ разбился в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В «Международных авиалиниях Украины» опубликовали полный список погибших во время авиакатастрофе пассажирского лайнера в Тегеране — на борту находились 11 украинцев, в том числе и экипаж в составе девяти человек.

Список опубликован на сайте компании. Самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Все новости о трагедии в Иране читайте на сайте «ФАКТОВ» в постоянно обновляемом материале.

Фото иранского Красного Креста.

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