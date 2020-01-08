Украина

На видео — не Антоненко: обнародованы данные экспертизы по «делу Шеремета», сделанной в 2016 году

Следственный эксперимент показал, что зафиксированный на камеры видеонаблюдения мужчина, который закладывал взрывное устройство под автомобиль журналиста Павла Шеремета, ниже ростом, чем Андрей Антоненко — подозреваемый в организации преступления. Ранее сообщалось, что двое из троих подозреваемых в убийстве отказались от участия в следственном эксперименте.

Издание theБабель сообщает, что в его распоряжении есть данные экспертизы, проведенной в 2016 году. Так, установлено, что рост мужчины на видеозаписи — от 164,9 см до 175,1 см, а рост Андрея Антоненко, по словам его адвокатов, 180 см. Рост, женщины, которая закладывала взрывчатку, от 160,05 см до 169,95 см. Информации о росте подозреваемой Юлии Кузьменко пока нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Юлии Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте.

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