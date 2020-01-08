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Украина

Авиакатастрофа в Иране: эксперт указал на странный момент

16:28 8 января 2020 128
Самолет МАУ упал в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране, где на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был найден неповрежденным один из двух «черных ящиков», не дают информации о том, сообщали ли пилоты украинского самолета о возникших проблемах.

Об этом в социальных сетях пишет авиаэксперт Вадим Лукашевич, отметивший, что на расшифровку «черных ящиков» понадобиться несколько дней, однако катастрофа не была «мгновенной».

«У пилотов было время на подачу сигнала бедствия и радиообмен с диспетчером (если было возгорание двигателя) — почему Иран молчит об этом „как рыба об лед“? Что успели сообщить пилоты?» — пишет Лукашевич и добавляет, что власти Ирана «сильно спешат», отметая все версии кроме пожара в двигательном отсеке.

«Пожар в двигательном отсеке — это не причина катастрофы, а последствия некоего события на борту, приведшего к пожару. И причиной пожара могут быть как технические проблемы, так и поражение ракетой», — добавляет авиаэксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иран отказался выдать «черные ящики» с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» производителю лайнера — американской корпорации The Boeing Company.

Все новости об авиакатастрофе в Тегеране читайте в обновляемом материала на сайте «ФАКТОВ» «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

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