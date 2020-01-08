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"Все имеет свой закат": что постили в соцсетях члены экипажа разбившегося в Тегеране "Боинга"
Погибшие члены экипажа упавшего в Иране самолета МАУ любили свою работу и радовались возможностям, которые она давала.
В Instagram каждый из них выкладывал снимки из разных городов мира.
Так, 24-летняя бортпроводница Мария Микитюк признавалась, что побывала в 23 странах мира. Последнее выложенное ею фото было сделано 3 недели назад в Дубаи. Теперь под этим снимком оставляют соболезнования.
Ее коллега, Валерия Овчарук, признавалась в соцсети, что любила гулять пешком по иностранным городам. Среди ее последних фото в Instagram — октябрьский снимок из Киева.
За месяц до этого она сообщила подписчикам о том, что для нее самолеты никогда не станут просто транспортом.
«И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений», — выражала она уверенность.
Последний пост в Instagram Валерии опубликован две недели назад из гостиницы в Бангкоке с подписью: «Работа, я тебя люблю».
Бортпроводник Денис Лыхно делился в сети фото с девушкой. На последнем выложенном фото он обнимает ее на курорте в Таиланде — очевидно, там пара проводила новогодние праздники.
Также он выкладывал фото пейзажей, один из которых подписан «Все имеет свой закат, и только ночь заканчивается рассветом».
Напомним, родители еще одного погибшего бортпроводника — Игоря Митькова — рассказали журналистам о последнем разговоре с ним.
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