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Авиакатастрофа в Иране: соболезнующего Зеленского раскритиковали в сети из-за слишком «веселого» фото
Президент Украины Владимир Зеленский не стал менять жизнерадостное фото в соцсетях, несмотря на трагедию с украинским лайнером в Иране. Это вызвало многочисленные возмущения пользователей.
Obozrevatel сообщает, что в Facebook Зеленский сменил фото обложки — поставил свечу на черном фоне. Но аватарка осталась старой — на ней президент улыбается.
« Та не обращай внимания. Отдыхай» , «Господин Президент, как Вам отдыхалось в Омане?» — упрекнули пользователи главу государства Владимира Зеленского, считая его скорбь и соболезнования неискренними.
Интернет-сообщество «Баба і кіт» также обратило внимание, что на странице в Twitter сообщение об авиакатастрофе разместили под обложкой с пожеланием «Веселого Рождества».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперт указал на странный момент в обстоятельствах катастрофы самолета МАУ в Иране.
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