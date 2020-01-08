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В Одессе дебошир сломал руку офицеру полиции
В Киевском районе Одессы задержан житель Черниговской области, который сломал руку офицеру полиции. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, инцидент произошел во время отработки полицейскими вызова о нарушении общественного порядка в одном из жилых домов на улице Инглези. Ранее в центре Киева пьяный мужчина, оказывая сопротивления полицейским, сломал одному из патрульных палец.
«Получив жалобу от местных жителей на неизвестного молодого человека, который шумел в подъезде, полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили очень агрессивного мужчину», — сообщили в главке.
В ответ на требование правоохранителей прекратить нарушать общественный порядок, злоумышленник неожиданно схватил одного из офицеров за руку и повалил на пол. В результате нападения полицейский получил перелом запястья. Ему оказана необходимая медицинская помощь, правонарушителя доставили в отдел полиции.
Действия 28-летнего «гостя» квалифицированы как насилие в отношении работника правоохранительного органа — ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.
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