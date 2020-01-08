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Фестиваль воздушных шаров и выставка Марии Примаченко: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
9 января — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,
10 января — опера «Любовный напиток»,
11 января в 12:00 — балет «Щелкунчик», в 19:00 опера «Сказка о царе Салтане»,
12 января в 12:00 — опера «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балет «Жизель»,
14 января — балет «Сильфида»,
15 января — опера «Иоланта».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
9 и 10 января с 11:00 до 13:00 работает «Сказочный трамвайчик» для детей от 3 до 10 лет. В программе: театрализованные чтения, загадки, настольные игры, игрушки, аквагрим и мастер-классы.
Адрес: остановка у выхода со станции метро «Контрактовая площадь».
Вход свободный.
***
11 января в Доме ученых НАН Украины состоится лекция полярника и заведующего отделом физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра Украины Дениса Пушняка «Антарктида: відоме та невідоме».
Адрес: ул. Владимирская, 45а.
Цена: 70 грн.
***
10, 13—17 и 20—21 января в 19:00 Посольство Индии приглашает на занятия йогой. Необходимы паспорт и спортивная форма.
Адрес: улица Максима Берлинского, 20б.
Вход свободный.
***
11 и 12 января в селе Березовка под Киевом пройдет фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия».
Начало в 11:00.
Адрес: 39-й километр трассы Киев — Житомир, возле кафе DonBalloon.
Вход свободный. Для участия необходима регистрация.
***
До 19 января в Музее истории Киева открыта выставка украинского художника и дизайнера Славы Займака «Артефакты достатка».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: 20—30 грн.
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До 22 января в Украинском центре современного искусства «Белый Свет» можно посетить выставку живописи и скульптуры Влада и Александры Крышовских Boston Dynamics.
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
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До 23 февраля в Доме-музее Тараса Шевченко проходит выставка работ Марии Примаченко.
Адрес: пер. Тараса Шевченко, 8а.
Цена: 25—45 грн.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.