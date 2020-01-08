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Общество и люди

Фестиваль воздушных шаров и выставка Марии Примаченко: куда пойти в Киеве в выходные

18:01 8 января 2020 111
Монгольфьерия
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

9 января — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,

10 января — опера «Любовный напиток»,

11 января в 12:00 — балет «Щелкунчик», в 19:00 опера «Сказка о царе Салтане»,

12 января в 12:00 — опера «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балет «Жизель»,

14 января — балет «Сильфида»,

15 января — опера «Иоланта».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.
***

9 и 10 января с 11:00 до 13:00 работает «Сказочный трамвайчик» для детей от 3 до 10 лет. В программе: театрализованные чтения, загадки, настольные игры, игрушки, аквагрим и мастер-классы.

Адрес: остановка у выхода со станции метро «Контрактовая площадь».

Вход свободный.
***

11 января в Доме ученых НАН Украины состоится лекция полярника и заведующего отделом физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра Украины Дениса Пушняка «Антарктида: відоме та невідоме».

Адрес: ул. Владимирская, 45а.

Цена: 70 грн.
***

10, 13—17 и 20—21 января в 19:00 Посольство Индии приглашает на занятия йогой. Необходимы паспорт и спортивная форма.

Адрес: улица Максима Берлинского, 20б.

Вход свободный.
***

11 и 12 января в селе Березовка под Киевом пройдет фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия».

Начало в 11:00.

Адрес: 39-й километр трассы Киев — Житомир, возле кафе DonBalloon.

Вход свободный. Для участия необходима регистрация.
***

До 19 января в Музее истории Киева открыта выставка украинского художника и дизайнера Славы Займака «Артефакты достатка».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 грн.
***

До 22 января в Украинском центре современного искусства «Белый Свет» можно посетить выставку живописи и скульптуры Влада и Александры Крышовских Boston Dynamics.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.
***

До 23 февраля в Доме-музее Тараса Шевченко проходит выставка работ Марии Примаченко.

Адрес: пер. Тараса Шевченко, 8а.

Цена: 25—45 грн.

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