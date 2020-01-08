«Мальвины» и чокеры: тренды 90-х на пике моды в 2020 году (фото)

Стиль жизни

Известно, что мода циклична и в том или ином виде повторяет то, что было актуальным несколько десятилетий назад. Уже несколько сезонов позиции лидеров удерживают модели семидесятых и восьмидесятых годов. Но в 2020-м прогнозируют настоящий бум на моду девяностых. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский фэшн-эксперт, режиссер телепроектов о моде Светлана Лищинская рассказала о трендах девяностых, которые будут актуальны в нынешнем году, их новых интерпретациях и дала советы, с чем и как сочетать раритетные наряды. Ранее Светлана Лищинская рассказала о самых модных вещах зимнего гардероба 2020.

— Светлана, под каким модным девизом пройдет 2020 год?

— «Лучше меньше, да лучше» — этот девиз поистине отражает все процессы, которые происходят в последние годы в мире моды. Он подразумевает философию разумного потребления и следование экологическим нормам. Многие модные дома волей не волей принимают новые правила игры, ориентируясь и подстраиваясь под настроения в обществе. Сейчас как никогда актуальна борьба за экологию на планете, следование здоровому образу жизни и отказ от пищи животного происхождения.

— Все это отражается на моде?!

— Конечно! Она, как лакмусовая бумага, впитывает и выдает реальную картину происходящего. Свобода в мыслях находит отражение в избавлении от всякого рода ярлыков, которые навязывались нам еще несколько лет назад. И теперь уже не так важно следовать модным тенденциям, как чувствовать себя комфортно в той одежде, которую ты выбираешь.

— Но ведь для чего-то проводятся показы, недели моды…

— Безусловно, никто не отрицает следование модным трендам. В конце концов, сама мода стала частью нашей жизни и, так или иначе, мы следуем ей, часто даже не догадываясь о том, что повторяем где-то увиденные образы. Понятно, что мода в современном мире навязывается нам уже не только с подиума или модных журналов. Трендсеттерами — ее носителями — становятся известные персоны, люди, которым хочется подражать, которые нам нравятся своей жизненной позицией. В общем, мода перешла из исключительно сферы потребления на поле, где может влиять на сознание людей и их поведение.

— Как это связано с трендами, которые меняются от сезона к сезону?

— Настроение в обществе влияет и на тренды. Например, сейчас яркое, активное, бурлящее событиями время, такое, как когда-то наши родители переживали в девяностые годы. Настроение общности и в то же время осознания себя находит отражение и в одежде. Время перемен, снятия запретов, новых знаний тогда, в девяностые, породило бунтарскую моду в виде сумасшедших начесов, коротких джинсовых и кожаных юбок, косух, ярких спортивных костюмов, чокеров и бандан.

— Что из этого перекочевало в 2020-й?

— На пике моды кожаные вещи. Они были актуальны еще в прошлом сезоне и будут удерживать позиции до конца года. Из кожи — натуральной или искусственной — может быть сделана любая вещь, все будет смотреться стильно. Если речь идет о брюках, то стоит забыть о кожаных обтягивающих лосинах и присмотреть модель свободного кроя с высокой талией. Актуальны кожаные платья и сарафаны, плащи и косухи. Последние уже превратились в культовую вещь вне времени и веяний моды. Из аксессуаров девяностых возвращаются банданы — платки, которые можно завязывать на голову или запястья рук и чокеры — они уже были актуальны несколько сезонов назад. В моде объемные плечи и джинсы «мальвины».

— «Мальвины»?!

— Это советская интерпретация названия известного бренда Mawin, который был на пике популярности в начале девяностых. Джинсы с высокой талией, расширяющиеся на бедрах и сужающиеся книзу. Иметь такую модель «варенок» желали все модницы, но скудость рынка девяностых заставляла многих самим вываривать деним, а затем шить похожие модели.

— С чем их стоит носить?

— С объемными укороченными свитерами или гольфами с рукавами-фонариками. Кстати, не так давно моду на «фонарики» вернул модный дом Боттега Венета, придав 2020-му весьма романтичный вид.

— В минувшем сезоне на пике моды были всевозможные леггинсы и велосипедки.

— Стоит отложить их до лучших времен. Место леггинсов уверенно заняли шорты-бермуды, прикрывающие колени, которые будут актуальны как зимой, так и летом. Но, главное, в моду возвращается любимый многими стиль гранж.

— Который предполагает свободу во всем?

— Именно! Гранж — это эдакая смесь стилей панков и хиппи. В мир высокой моды он как раз вошел в начале девяностых годов. Кстати, благодаря американскому модельеру Марку Джейкобсу. Именно он первым смешал и вывел на подиум высокую и уличную моду. Считается, что направление гранж проявляется, когда общество протестует против общепринятых правил, находясь в поиске нового пути. С этим стилем связано и повальное увлечение одеждой из секонд хендов. Сегодня походы в такие места или блошиные рынки не считаются чем-то зазорным, а, наоборот, приветствуются.

Что касается образа в стиле гранж, то для него есть несколько правил. Самое главное — никаких ярких цветов. Только пастельные, черные, белые и серые. Приветствуется многослойность и сочетание несочетаемых вещей. Мешковатые джинсы и комбинезоны. Фланелевые рубашки в клетку и грубые сапоги. Весь образ должен говорить о том, что для вас главное, не внешняя картинка, а внутреннее содержание.

Ранее Светлана Лищинская рассказала, какими будут основные тренды в аксессуарах, а от каких вещей стоит избавиться.

О модных трендах для красавиц размера плюс-сайз «ФАКТАМ» рассказала стилист программы «Ранок з Україною» Ольга Нагорная.



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