Боевики на Донбассе строят новые форты и делают минные заграждения

Украина

На Донбассе российско-оккупационные войска в авральном порядке укрепляют свои позиции вдоль линии разграничения и устанавливают противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе, и вне своих позиции.

«Для минирования отдельных участков оккупанты используют мины, снятые во время разминирования местности в районах отвода войск. Несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях привело к гибели и ранениям в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 22 по 28 ноября 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек: 10 оккупантов было ликвидировано, еще 15 боевиков были ранены.



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