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День ангела Степана: красивые открытки и поздравления
В четверг, 9 января, чтят память святого великомученика Стефана. А именины в этот день у всех Стефанов и Степанов.
«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинников.
Пусть белым крылом у тебя за плечами
Твой ангел-хранитель следит за тобой,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник — День Ангела твой!
***
Степа, в эти именины
Пожеланий список длинный
Зачитать тебе хочу,
А о грустном умолчу:
Счастья, радости и смеха,
И удачи, и успеха,
И огромного везения,
Чумового настроения!
***
Степе милому желаю
В ангела денек отличный,
Чтобы счастье посещало
Даже чаще, чем обычно.
Будь всегда собой доволен,
Пусть глаза твои сияют,
Будь удачлив и проворен —
Пусть все недруги рыдают.
***
Степа, поздравляю с твоим прекрасным и светлым праздником. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых успехах и всегда стремительно идти навстречу своим желаниям, желаю оптимистичных настроек и доброго здоровья, крепкой любви и безустанного энтузиазма, постоянного удовольствия и вечной любви.
***
Мы тебя хотим поздравить,
Пожелать тебе, Степан,
Чтобы ты отдыхал почаще
И объездил много стран,
Чтоб на все свои вопросы
Ты ответы находил,
Чтоб в семье все было гладко,
Чтоб всегда ты счастлив был!
Напомним, что 10 января День ангела у Николаев. Поздравления для них читайте здесь.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.