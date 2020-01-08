День ангела Степана: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

В четверг, 9 января, чтят память святого великомученика Стефана. А именины в этот день у всех Стефанов и Степанов.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинников.

Пусть белым крылом у тебя за плечами

Твой ангел-хранитель следит за тобой,

Пусть будет он сильным, от бед защищает,

Сегодня ведь праздник — День Ангела твой!

***

Степа, в эти именины

Пожеланий список длинный

Зачитать тебе хочу,

А о грустном умолчу:

Счастья, радости и смеха,

И удачи, и успеха,

И огромного везения,

Чумового настроения!

***

Степе милому желаю

В ангела денек отличный,

Чтобы счастье посещало

Даже чаще, чем обычно.

Будь всегда собой доволен,

Пусть глаза твои сияют,

Будь удачлив и проворен —

Пусть все недруги рыдают.

***

Степа, поздравляю с твоим прекрасным и светлым праздником. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых успехах и всегда стремительно идти навстречу своим желаниям, желаю оптимистичных настроек и доброго здоровья, крепкой любви и безустанного энтузиазма, постоянного удовольствия и вечной любви.

***

Мы тебя хотим поздравить,

Пожелать тебе, Степан,

Чтобы ты отдыхал почаще

И объездил много стран,

Чтоб на все свои вопросы

Ты ответы находил,

Чтоб в семье все было гладко,

Чтоб всегда ты счастлив был!

Напомним, что 10 января День ангела у Николаев. Поздравления для них читайте здесь.

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