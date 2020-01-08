23.67 / 24.10 26.19 / 26.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День ангела Степана: красивые открытки и поздравления

18:52 8 января 2020 57
День Степана
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 января, чтят память святого великомученика Стефана. А именины в этот день у всех Стефанов и Степанов.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинников.

День Степана

Пусть белым крылом у тебя за плечами
Твой ангел-хранитель следит за тобой,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник — День Ангела твой!

День Степана

***
Степа, в эти именины
Пожеланий список длинный
Зачитать тебе хочу,
А о грустном умолчу:
Счастья, радости и смеха,
И удачи, и успеха,
И огромного везения,
Чумового настроения!

День Степана

***
Степе милому желаю
В ангела денек отличный,
Чтобы счастье посещало
Даже чаще, чем обычно.
Будь всегда собой доволен,
Пусть глаза твои сияют,
Будь удачлив и проворен —
Пусть все недруги рыдают.

День Степана

***
Степа, поздравляю с твоим прекрасным и светлым праздником. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых успехах и всегда стремительно идти навстречу своим желаниям, желаю оптимистичных настроек и доброго здоровья, крепкой любви и безустанного энтузиазма, постоянного удовольствия и вечной любви.

День Степана

***
Мы тебя хотим поздравить,
Пожелать тебе, Степан,
Чтобы ты отдыхал почаще
И объездил много стран,
Чтоб на все свои вопросы
Ты ответы находил,
Чтоб в семье все было гладко,
Чтоб всегда ты счастлив был!

Напомним, что 10 января День ангела у Николаев. Поздравления для них читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Гороскоп

Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер