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Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о вторжении в Украину атмосферного фронта
В четверг, 9 января, в Украину придет атмосферный фронт, который станет испытанием для метеозависимых сограждан. Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее информации, дождь и мокрый снег возможны в западных, северных и центральных регионах страны, тогда как на юге и востоке сохранится сухая погода.
Температура воздуха в ночь на 9 января составит минус 2-минус 7 градусов, однако уже следующая ночь принесет потепление до 3 градусов выше нуля.
В Киеве 9 января также ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров будут колебаться у отметки минус 2 градуса, днем возможно потепление до 2 градусов выше нуля.
«В дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться», — обнадежила синоптик.
Напомним, на высокогорье Карпат на Рождество установилась настоящая зимняя погода с серьезным морозом — на горе Поп Иван Черногорский 6 января температура воздуха опустилась до -16 градусов.
Какие температурные рекорды готовит нам январь, читайте в статье «ФАКТОВ».
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