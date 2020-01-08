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Украина

Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о вторжении в Украину атмосферного фронта

19:17 8 января 2020 63
Мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, в Украину придет атмосферный фронт, который станет испытанием для метеозависимых сограждан. Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, дождь и мокрый снег возможны в западных, северных и центральных регионах страны, тогда как на юге и востоке сохранится сухая погода.

Температура воздуха в ночь на 9 января составит минус 2-минус 7 градусов, однако уже следующая ночь принесет потепление до 3 градусов выше нуля.

В Киеве 9 января также ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров будут колебаться у отметки минус 2 градуса, днем возможно потепление до 2 градусов выше нуля.

«В дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться», — обнадежила синоптик.

Напомним, на высокогорье Карпат на Рождество установилась настоящая зимняя погода с серьезным морозом — на горе Поп Иван Черногорский 6 января температура воздуха опустилась до -16 градусов.

Какие температурные рекорды готовит нам январь, читайте в статье «ФАКТОВ».

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