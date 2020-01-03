Сухо и холодно: известные синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Общество и люди

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие трое суток еще сохранится колебание температур от плюса к минусу.

— В это время по ночам ожидается 1 — 6 градусов мороза, днем до 4 — 5 тепла, — говорит Наталья Голеня. — А с 6 по 9 января прогнозируется минусовая температура, особенно по ночам — до 5 — 8 градусов мороза. Днем столбики термометров в Украине будут колебаться от 0 до минус 5 градусов. Но позже снова можно ждать повышения температуры до 3 градусов тепла. Что же касается осадков, то на следующей неделе они не ожидаются. А вот 5 — 6 января и 10 — 11 января возможен небольшой мокрый снег и дождь в большинстве областей. На Рождество ожидается морозная погода без осадков.

В пятницу, 3 января, будет сухо, но ветрено, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере и востоке столбики термометров покажут плюс 1, а на юге достигнут отметки 7 градусов тепла.

В субботу, 4 января, на западе и севере ожидается дождь с мокрым снегом, скорость ветра — до 12 метров в секунду. Днем практически во всех областях столбики термометров покажут плюс 2, а в Крыму воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В воскресенье, 5 января, практически по всей стране дождь и мокрый снег, а скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем столбики термометров опустятся до 0, а в Крыму поднимутся до 8 градусов тепла.

В понедельник, 6 января, на востоке ожидается мокрый снег, а на юге он будет сопровождаться дождем, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, а на юге ожидается до плюс 2.

Во вторник, 7 января, мокрый снег возможен на востоке, а также в Запорожской области, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем во многих областях столбики термометров покажут минус 4, а на юге ожидается 2 градуса тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» обещал, что в начале января придут морозы, которые продержатся до 24 числа. «На Рождество (7 января — Авт.) температура опустится днем до 6 — 8 градусов мороза, а по ночам ожидается минус 12 — 13 градусов. 15 января температура опустится до минус 15. Пик морозов придет на период 19 — 23 января, когда ожидается до минус 20. Дальше возможна оттепель, которая продержится до первых чисел февраля. Снег в январе будет идти практически каждый день. Последний месяц зимы будет очень суровым. В средине февраля столбики термометров покажут 21 градус мороза. Оттепель придет в Украину в средине марта», — сказал тогда Горань.

Поскольку погода за окном совсем не соответствует обещанному, «ФАКТЫ» связались с Леонидом Горбанем, чтобы уточнить прогноз на январь.

— Я пока воздерживаюсь от прогнозов, — сказал народный синоптик. — Так как аномальному теплу, которое пришло в Украину, не могут дать объяснения специалисты. Ранее российский ученый говорил, что под Новый год будет минус 30, американцы обещали, что будет страшная, холодная зима. Так что я хочу еще провести расчеты и тогда дам подробный прогноз погоды на зиму.

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что нужно привыкать к тому, что в Украине лето всегда будет жарким. «Проанализировав температурные тенденции в Украине, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год. Так вот: зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания. Хотя они будут, но они будут кратковременными, очень кратковременными», — сказал главный синоптик страны.

Другой народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал, что в конце декабря 2019 года придет похолодание, которое продержится в начале нового года. «Сначала мороз будет по ночам, а потом и днем», — отметил Деркач.

Напомним, в 2019 году погода в Киеве побила 36 температурных рекордов: аномально теплыми были все 12 месяцев.

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