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Мир

"А черный лебедь на пруду": храбрая птица едва не утопила собаку, защищая свою территорию (видео)

5:35 9 января 2020 44
Черный лебедь
Инф. «ФАКТОВ»

В отличие от лебедей в Праге, которые пострадали от праздничных фейерверков, жизнь гордых птиц в Китае складывается более счастливо: там они могут не только безопасно плавать и летать, но даже отстаивать свою территорию.

Так, в городе Чэнду в китайской провинции Сычуань лебедь вступил в схватку с ретривером Сиши и прогнал его прочь из «своего» пруда.

О забавном инциденте рассказала Daily Mail со ссылкой на хозяйку собаки.

По ее словам, когда песик зашел в воду, она начала его снимать на видео.

В этот момент лебедь решил, что собака вторглась в «его воды» и атаковал ее. Птица подплыла к собаке и начала клевать его и бить крыльями по морде.

Сиши испугался, но нападать на лебедя в ответ не стал. Хозяйка собаки, стоя на берегу, ничем не могла помочь своему домашнему питомцу, кроме как подачи приказа срочно возвращаться.

Пес пытался уплыть от агрессивной птицы, но та его преследовала.

В результате собаке удалось подплыть к берегу и выбежать к хозяйке. Поняв, что собака оставила его территорию, лебедь успокоился и уплыл восвояси.

Женщина отмечает, что этот лебедь не впервые нападает на ее собаку. Она выложила ролик в китайскую соцсеть, где он собрал большое количество просмотров — ведь случай во многом действительно уникальный.

Ранее «ФАКТЫ» писали о более спокойный лебедях: в национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на зимовку остановились редкие тундровые лебеди, которые на собираются атаковать местных псов.

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