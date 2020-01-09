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Джастин Трюдо изменился до неузнаваемости: сеть шокировали фото
Недавно переизбранный на новый срок премьер-министр Канады Джастин Трюдо кардинально изменил имидж. Он появился на публике после зимнего отпуска с бородой. 48-летний политик отрастил бороду впервые за четыре года, в течение которых занимает должность главы правительства. Впрочем, ранее Трюдо уже экспериментировал со своей внешностью. Так, лет десять назад он носил усы.
Канадцы разделились на два лагеря. Одни считают, что борода делает премьера более интересным и мужественным. Другие полагают, что она ему совсем не идет и старит его, будучи наполовину седой. А кто-то счел, что премьер решил сделать приятное для мусульманской общины страны. «Он отрастил бороду в честь своего друга, убитого Трампом», — написали в комментариях соцсетей, имя в виду погибшего иранского генерала Сулеймани.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп обиделся на Трюдо за издевательства за его спиной, назвав премьер-министра Канады двуличным.
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