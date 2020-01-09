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Украина

Пограничники показали видео, как российской блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину

10:58 9 января 2020 271
Александра Митрошина
Инф. «ФАКТОВ»

В Госпогранслужбе Украины обнародовали видео из аэропорта «Борисполь», на котором показано, как блогеру из России Александре Митрошиной объявляют о запрете въезда на территорию нашей страны в течение трех лет.

«До нее довели решение о запрете въезда на территорию нашей страны и поставили соответствующую отметку в паспорте», — сообщают в Госпогранслужбе и добавляют, что гражданка России Митрошина незаконно посещала аннексированный РФ Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Киев Митрошина попала в скандал — на встречу с ней пришли активисты, которые хотели задать блогеру вопрос о принадлежности Крыма. Их достаточно жестко задержали полицейские.


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