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Пограничники показали видео, как российской блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
В Госпогранслужбе Украины обнародовали видео из аэропорта «Борисполь», на котором показано, как блогеру из России Александре Митрошиной объявляют о запрете въезда на территорию нашей страны в течение трех лет.
«До нее довели решение о запрете въезда на территорию нашей страны и поставили соответствующую отметку в паспорте», — сообщают в Госпогранслужбе и добавляют, что гражданка России Митрошина незаконно посещала аннексированный РФ Крым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Киев Митрошина попала в скандал — на встречу с ней пришли активисты, которые хотели задать блогеру вопрос о принадлежности Крыма. Их достаточно жестко задержали полицейские.
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