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В жутком «пьяном» ДТП под Ровно погиб велосипедист (фото)
Смертельный наезд произошел в городе Сарны Ровенской области вечером в среду, 8 января. На улице Соборной 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109 сбил двух мужчин, которые ехали на велосипедах по дороге в попутном направлении — возвращались с работы домой. (Напомним, под конец 2019 года на Житомирской трассе уснувший за рулем водитель легковушки насмерть сбил супругов-велосипедистов.)
— В результате ДТП 58-летний местный житель от полученных травм погиб на месте, а второго — 55-летнего — велосипедиста доставили в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы. Медики диагностировали у него открытый перелом бедра, его состояние тяжелое, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Согласно медицинскому обследованию водитель был в состоянии алкогольного опьянения: прибор «Драгер» показал 2,61 промилле. Правоохранители задержали водителя и поместили в СИЗО. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего».
Напомним, за последний месяц 2019 года в Украине случилось несколько резонансных ДТП с велосипедистами. Так, под колесами «Ауди», которой управлял пьяный водитель, погиб велосипедист, сын героя Небесной сотни из Ивано-Франковской области. Еще одного велосипедиста сбили в районе аэропорта «Борисполь».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о ДТП, которое произошло в ночь на четверг, 9 января, под Львовом. На автодороге Львов — Шегини столкнулись грузовик «Мерседес» и микроавтобус «Фольксваген», трое пассажиров которого погибли.
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