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Украина

В Донецке оккупанты забирают машины на украинских номерах (видео)

13:03 9 января 2020 651
Эвакуация авто в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, снятое в оккупированном Донецке, где устроили очередную облаву на машины с украинскими номерами.

Видео в своем Twitter выложил блогер Денис Казанский. «Идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет „номеров ДНР“. Видео очевидцев», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на новогодние и рождественские праздники оккупационные власти в ОРДО устроили настоящую охоту на владельцев авто с украинскими номерами. Автовладельцев третирует и местная «ГАИ», и «таможенники», которые требуют доезжать до «нулевого блокпоста» на так называемых «номерах ДНР».

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