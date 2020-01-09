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В Донецке оккупанты забирают машины на украинских номерах (видео)
В сеть выложили видео, снятое в оккупированном Донецке, где устроили очередную облаву на машины с украинскими номерами.
Видео в своем Twitter выложил блогер Денис Казанский. «Идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет „номеров ДНР“. Видео очевидцев», — говорится в комментарии к видео.
Также теперь идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет «номеров ДНР».— Денис Казанський (@den_kazansky) January 9, 2020
Видео очевидцев pic.twitter.com/mygqWY4U88
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на новогодние и рождественские праздники оккупационные власти в ОРДО устроили настоящую охоту на владельцев авто с украинскими номерами. Автовладельцев третирует и местная «ГАИ», и «таможенники», которые требуют доезжать до «нулевого блокпоста» на так называемых «номерах ДНР».
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