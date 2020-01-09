- 13:47 Не провела в СИЗО и часа: попавшуюся на взятке главу одесской налоговой выпустили под залог
- 13:46 В госпитале умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: в сети показали его фото
- 13:46 Вербовал наемников в ряды "ДНР"-"ЛНР": под Одессой задержан антиукраинский агитатор
- 13:45 Медведев всем надоел: в России объяснили, зачем Путину понадобился Мишустин
- 13:31 Кого ждет удача: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака
- 13:26 «Чтобы снять невыносимую боль в спине и ноге, мне вшили под кожу прибор-нейростимулятор»
- 13:17 Отставка Гончарука: в сети припомнили смешную карикатуру
- 13:16 Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике
- 13:15 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 13:11 Украина собирается открыть новые гуманитарные переходы на Донбассе: что об этом известно
- 13:08 Во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами
- 13:01 Приднестровье закрывает границу с Украиной: что об этом известно
Кого ждет удача: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака
Суббота, 18 января, — день принятия успешных решений.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака.
Читайте также: Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака
Овен
Вы можете сделать то, о чем позже будете жалеть. Вероятность ошибок — и в делах, и в личной сфере — весьма велика.
Телец
Нежелательно давать советы, как-то комментировать события чужой жизни, все слова будут использованы в интересах ваших недоброжелателей.
Близнецы
Возможны крупные финансовые потери, а на работе не исключены серьезные неприятности.
Рак
Это гармоничный и спокойный день, в котором для вас припасено много приятного. Исключите суету и спешку.
Лев
Звезды советуют вам сохранять спокойствие, что бы ни происходило. У кого-то из Львов может рухнуть привычный мир.
Дева
День очень благоприятен для работы, которая связана с общением и оказанием помощи людям.
Весы
Вас порадует общение с близкими, с ними вы забудете обо всех своих трудностях.
Скорпион
Ваше хладнокровие и умение блефовать помогут вам одержать верх над противниками.
Стрелец
Возможны ссоры с противоположным полом. Вечер преподнесет вам приятные сюрпризы.
Козерог
В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, но звезды советуют умерить свои желания.
Водолей
Нежелательно в этот день обсуждать личные проблемы и делиться своими или чужими секретами.
Рыбы
День благоприятный для начала делового сотрудничества, которое будет длительным и очень плодотворным.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!