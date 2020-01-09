Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Суббота, 18 января, — день принятия успешных решений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете сделать то, о чем позже будете жалеть. Вероятность ошибок — и в делах, и в личной сфере — весьма велика.

Телец

Нежелательно давать советы, как-то комментировать события чужой жизни, все слова будут использованы в интересах ваших недоброжелателей.

Близнецы

Возможны крупные финансовые потери, а на работе не исключены серьезные неприятности.

Рак

Это гармоничный и спокойный день, в котором для вас припасено много приятного. Исключите суету и спешку.

Лев

Звезды советуют вам сохранять спокойствие, что бы ни происходило. У кого-то из Львов может рухнуть привычный мир.

Дева

День очень благоприятен для работы, которая связана с общением и оказанием помощи людям.

Весы

Вас порадует общение с близкими, с ними вы забудете обо всех своих трудностях.

Скорпион

Ваше хладнокровие и умение блефовать помогут вам одержать верх над противниками.

Стрелец

Возможны ссоры с противоположным полом. Вечер преподнесет вам приятные сюрпризы.

Козерог

В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, но звезды советуют умерить свои желания.

Водолей

Нежелательно в этот день обсуждать личные проблемы и делиться своими или чужими секретами.

Рыбы

День благоприятный для начала делового сотрудничества, которое будет длительным и очень плодотворным.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака.

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