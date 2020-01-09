Самолет был уже неуправляем: эксперт проанализировал траекторию падения "Боинга" под Тегераном

Украина

Непосредственно перед падением лайнер «Международных авиалиний Украины», который разбился 8 января в Иране, был неуправляем и начал разваливаться перед ударом о землю.

Такую точку зрения высказал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, анализировавший фотографии с места катастрофы. «Конечная траектория движения (это полетом уже не назовешь) самолета была в направлении аэропорта (на фото — он у нас за спиной), но перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. Это значит, что управляемого никакого захода на посадку не было, и вряд ли экипаж был в состоянии «отвести самолет от жилых домов», — написал он на своей страничке в соцсетях и предположил, что экипаж пытался просто посадить самолет на ровную поверхность.

Тем временем «РБК-Украина» со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации Ирана сообщает, что горящий украинский «Боинг» видел в небе экипаж другого самолета и свидетели на земле. Они утверждают, что масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего последовал взрыв. «Направление столкновения указывает, что самолет, который направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии», — говорится в сообщении.

Также Вадим Лукашевич, анализировавший фото с места трагедии в Иране, обратил внимание на повреждения, обнаруженные на частях самолета. По его словам, они могут быть оставлены как лопатками турбины двигателя самолета, так и поражающими элементами зенитной ракеты. «Как отличить отверстие от лопатки от входной пробоины, оставленной поражающим элементом ракетной боеголовки? Размером! Ракетный осколок имеет размер в пределах 6−12 мм, в то время как лопатка турбины — это несколько сантиметров минимум, и она оставляет более рваные края пробоины. Вот почему так важны качественные фотографии, а еще лучше — визуальный осмотр обломков самолета», — добавил авиаэксперт.

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