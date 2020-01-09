Украина

В сеть попало новое видео падения украинского Boeing в Иране

В сеть выложили новое видео, на котором зафиксирован момент падения авиалайнера «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Видео опубликовано «Open Ukraine». Момент авиакатастрофы зафиксировал видеорегистратор в машине одного из жителей Тегерана. «Множество источников настаивает на том, что пилот уводил загоревшийся самолет от густонаселенных районов Тегерана, чтобы избежать жертв среди жителей города. Факт, что команда пилотов была опытной не вызывает сомнений», — говорится в комментарии к видео.

Также момент катастрофы попал и на камеры видеонаблюдения в Тегеране.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 января в Украине объявили траур в память о жертвах авиакатастрофы в Тегеране, которая унесла жизни более 170 человек, в том числе и 11 украинцев.

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Фото иранского Красного Креста.

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