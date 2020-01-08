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Люди и звери

Полиция завела дело на владельца частного зоопарка под Киевом, бросившего на произвол судьбы десятки животных (фото)

20:08 8 января 2020 249
Зоопарк
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области владелец частного мини-зоопарка оставил без еды более четырех десятков животных. Ранее из-за китайских «небесных фонариков» в немецком зоопарке произошел сильнейший пожар.

Пресс-служба нацполиции Киевской области информирует, что без должного ухода остались 20 овец, 14 коров, 5 лошадей, а также 2 пони и другие животные. От голода умерла лошадь, остальных питомцев зоопарка спасли от неминуемой гибели волонтеры и неравнодушные граждане, которые принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корма.

Следователи открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет. Проводится досудебное расследование. Также решается вопрос об изъятии животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве бывший светский лев держал на Жуковом острове тигров в ужасных условиях. Животные пребывали в жутком состоянии.

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