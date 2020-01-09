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Происшествия

СБУ разоблачила россиянина, под видом украинского патриота постившего в соцсетях провокационные материалы

17:30 9 января 2020 197
Фигурант дела
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ готовится объявить в розыск гражданина РФ Сергея Жука, создавшего и курировавшего сеть псевдопатриотических Интернет-ресурсов «Украинские национал — патриоты», «Верховная Рада 9-го созыва», «Правда об АТО и о Майдане». Напомним, ранее в центре Киева заметили автомобиль с номерами ФСБ России.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, россиянин действовал по заданию российских спецслужб, а его целью была дестабилизация ситуации в Украине.

На данный момент задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти»), статьей 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), статьей 258−3 («Создание террористической группы или террористической организации»), статьей 437 («Планирование, подготовка, разжигание и ведение агрессивной войны) и статьей 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления местонахождения фигуранта дела.

Напомним, в Харькове, где 9 января в одной из многоэтажек обнаружили взрывоопасный предмет, контрразведка СБУ предупредила организованное российской спецслужбой покушение на одного из бывших боевых командиров разведподразделения ВСУ.

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