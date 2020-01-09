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СБУ разоблачила россиянина, под видом украинского патриота постившего в соцсетях провокационные материалы
СБУ готовится объявить в розыск гражданина РФ Сергея Жука, создавшего и курировавшего сеть псевдопатриотических Интернет-ресурсов «Украинские национал — патриоты», «Верховная Рада 9-го созыва», «Правда об АТО и о Майдане». Напомним, ранее в центре Киева заметили автомобиль с номерами ФСБ России.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, россиянин действовал по заданию российских спецслужб, а его целью была дестабилизация ситуации в Украине.
На данный момент задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти»), статьей 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), статьей 258−3 («Создание террористической группы или террористической организации»), статьей 437 («Планирование, подготовка, разжигание и ведение агрессивной войны) и статьей 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления местонахождения фигуранта дела.
Напомним, в Харькове, где 9 января в одной из многоэтажек обнаружили взрывоопасный предмет, контрразведка СБУ предупредила организованное российской спецслужбой покушение на одного из бывших боевых командиров разведподразделения ВСУ.
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