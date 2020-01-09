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В России горит нефтеперерабатывающий завод: первая информация и видео с места ЧП
В четверг, 9 января, в российском городе Ухта (Республика Коми) произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Ранее мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Твери.
По данным Telegram-канала 360tv.ru, площадь пожара первоначально составляла 200 квадратных метров. При этом в 150 метрах от места возгорания находятся горючие цистерны, что создает опасность повторного взрыва. Очевидцы, сообщают, что от детонации тряслись окна в жилых домах.
Площадь пожара постепенно увеличилась до 1 000 квадратных метров.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что из-за пожара на НПЗ эвакуируют посетителей городского торгового центра «Ярмарка».
РосСМИ сообщают, что на НПЗ в Ухте горит установка по переработке дизельного топлива.
Ранее сообщалось, что в Уфе на заводе «Нефтехим» произошел крупный пожар — он охватил трехэтажное здание на площади 1600 квадратных метров.
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