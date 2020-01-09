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Пролежала на дороге час: в Северодонецке полицейские спасли травмированную женщину (фото)
В Северодонецке полицейские охраны спасли женщину, которая сломала ногу на гололеде и в беспомощном состоянии пролежала посреди дороги час. На момент прибытия помощи пострадавшая уже потеряла сознание. Напомним, «ФАКТЫ» писали о случае в Харькове, где у 19-летней девушки на катке случился инсульт.
Как сообщает МВД Украины в Facebook, инцидент произошел в районе поселка Лесная Дача, на безлюдном участке дороги.
Вызвав скорую помощь, правоохранители согревали женщину своими вещами.
«Скорая помощь» доставила женщину в больницу
В настоящее время она находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.
Напомним, ранее под Киевом полицейским пришлось снимать с крыши самоубийцу с маленьким ребенком. А во Львове домашний тиран сломал полицейскому ногу.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!