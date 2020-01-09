В страшной автокатастрофе во Львове погиб трехлетний ребенок (фото)

Происшествия

В четверг, 9 января, во Львове на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры произошла смертельная автомобильная авария. Ранее появилось видео жуткого ДТП в Никополе.

Как сообщает пресс-служба полиции Львова, столкнулись два автомобиля: «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Пассат». На месте ДТП погибла 3-летняя девочка — она находилась в салоне легковой машины. Трое участников аварии обратились за медицинской помощью.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве повреждения получил фасад здания Национальной филармонии — в строение врезался пьяный водитель на Audi. Это произошло около 6 утра. У мужчины в крови обнаружили 1,40 промилле — в семь раз больше допустимого уровня содержания алкоголя. Прав у водителя при себе не было.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter