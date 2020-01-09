- 19:55 В страшной автокатастрофе во Львове погиб трехлетний ребенок
- 19:49 Убийца 11-летней Даши Лукьяненко боится, что его переведут в камеру-одиночку
- 19:41 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 19:40 Украинский "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, — источники в Пентагоне и разведке
- 19:31 На Полтавщине обнаружен нелегальный песчаный карьер
- 19:31 Нацотбор на «Евровидение-2020»: участники еще не известны, но билеты уже продают
- 19:11 Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на уик-энд
- 19:07 Пролежала на дороге час: в Северодонецке полицейские спасли травмированную женщину
- 19:05 Под Харьковом 11-летний мальчик решил привлечь внимание матери с помощью самоубийства
- 19:05 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 19:04 Размер у меня S, а до этого был 4XL, — победитель «Зважених та щасливих»
- 18:36 Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом
В страшной автокатастрофе во Львове погиб трехлетний ребенок (фото)
В четверг, 9 января, во Львове на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры произошла смертельная автомобильная авария. Ранее появилось видео жуткого ДТП в Никополе.
Как сообщает пресс-служба полиции Львова, столкнулись два автомобиля: «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Пассат». На месте ДТП погибла 3-летняя девочка — она находилась в салоне легковой машины. Трое участников аварии обратились за медицинской помощью.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве повреждения получил фасад здания Национальной филармонии — в строение врезался пьяный водитель на Audi. Это произошло около 6 утра. У мужчины в крови обнаружили 1,40 промилле — в семь раз больше допустимого уровня содержания алкоголя. Прав у водителя при себе не было.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!