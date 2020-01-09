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Украину внесли в перечень стран, наносящих серьезный ущерб экономике Евросоюза
Еврокомиссия внесла Украину в список стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и тем самым наносят ущерб экономическим интересам стран ЕС.
Украина упомянута в списке вместе с Индией, Индонезией, Турцией и Россией. Все эти страны отнесены к так называемому Второму приоритету (Первый приоритет присвоен Китаю). Они либо вовсе не продемонстрировали прогресса в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, либо продемонстрировали незначительную динамику.
Что касается конкретно Украины, то в Еврокомиссии считают — в нашей стране остаются проблемы с законодательной защитой интеллектуальных прав, регистрацией торговых марок, а также с транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки ЕС.
Составители доклада ссылаются на опросы представителей европейского бизнеса, указывающих также на отсутствии в Украине мощностей для уничтожения контрафактов.
Напомним, в октябре 2019 года президент США Дональд Трамп издал указ о восстановлении льготного режима импорта в страну ряда товаров, произведенных в Украине. Тем самым в США подтвердили достигнутый в Украине прогресс по защите интеллектуальной собственности. А перед в Украине стали недоступны топовые пиратские онлайн-кинотеатры.
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