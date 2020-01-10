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Мир

Генетика не виновата: ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

1:16 10 января 2020 9
Лишний вес
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что лишний вес, как оказалось, помогает победить некоторые виды рака, не все тучные люди рады ему. При этом во многих случаях они уверены, что своими «лишними кило» обязаны своим родителям — дескать, все дело в генетической предрасположенности.

Но такое мнение совершенно не соответствует действительности, считают сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса.

Об этом говорится в статье в JAMA Cardiology.

Ученые проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Также специалисты следили за изменением индекса массы тела и использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

В результате ученые выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о опасностях, которое несет для человека ожирение в области живота, особенно оно чревато для мужчин. Поэтому медики призывают представителей мужского пола следить за размерами талии и животов. Если размер живота становится слишком большим, это может превратиться в серьезную проблему для здоровья.

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