Неожиданно: ученые выяснили, что лишний вес помогает победить рак

Мир

Более высокая масса тела не только доставляет дискомфорт человеку, но и в некоторых может оказаться его преимуществом в борьбе с некоторыми типами рака. К такому выводу пришли австралийские исследователи, пишет китайское агентство «Синьхуа».

Так, ученые из Flinders University в Австралии в ходе наблюдений выяснили, что при массе тела выше среднестатистической организм пациентов лучше реагирует на препарат под названием атезолизумаб — распространенный при лечение немелкоклеточного рака легких.

Пациенты с повышенным индексом массы тела в ходе 4 клинических исследований продемонстрировали существенное снижение смертности после начала лечения атезолизумабом, по сравнению с теми, кто имел средний вес.

Результаты этого наблюдения стали удивительными для самих исследователей, поскольку повышенный индекс массы тела ранее прочно связывался с диабетом, риском опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные выводы необходимо исследовать в ходе будущих работ, так как возможно, они могут быть использованы при создании лекарства против рака.

Тем не менее, уже сейчас ученые уверены, что получили веские доказательства в поддержку гипотезы о том, что повышенная масса тела и ожирение могут быть связаны с определенной реакцией на иммунотерапию.

В то же время, несмотря на результаты своего исследования, его авторы подчеркивают, что людям надо вести здоровый образ жизни и придерживаться нормального веса, поскольку ожирение связано со множеством других проблем со здоровьем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный диетолог заявила, что несколько лишних килограммов веса продлевают женщине жизнь.

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