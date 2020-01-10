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Попытка нового обстрела? Возле военной базы США в Ираке упала ракета

1:34 10 января 2020 44
Ирак
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в четверг, 9 января, в Ираке, где накануне был обстрелян центр столицы, произошел еще один подобный инцидент: вблизи американской военной базы «Баллад» в Ираке упала ракета.

Об со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

Согласно информации, инцидент произошел в северной провинции Салахуддин, в 80 километрах от Багдада. На авиабазе «Баллад» дислоцируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что о жертвах ракетного обстрела не сообщается.

Напомним, поздно вечером 7 января иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции запустило 15 ракет по американским военным объектам в Ираке. Десять из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, еще одна — на территории аэропорта города Эрбиль. Четыре ракеты не долетели до цели.

По данным Вашингтона, в результате ракетного обстрела никто не пострадал. В свою очередь, в Тегеране утверждают, что жертвами удара стали 80 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером в среду, 8 января, столица Ирака Багдад подверглась ракетной атаке. В частности, несколько ракет упали в «зеленой зоне» города, где расположены посольства и иракские государственные учреждения. После их падения сработала противовоздушная тревога.

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