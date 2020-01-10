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Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты
Несмотря на повышение прожиточного минимума и размера минимальной пенсии в Украине, некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что их выплаты уменьшились.
Конечно, в таком случае самым разумным решением будет обратиться в отделение Пенсионного фонда за разъяснением, но в то же время следует знать, что в некоторых случаях сокращение размера выплат может иметь под собой вполне «законную» подоплеку.
Об этом пишет издание «Пенсионный курьер».
Так, выплаты пенсионеру, который работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, будут другими. В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрен.
Во время назначения (перерасчета) пенсии пенсионеру под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда. Такое же предупреждение содержится в пенсионном удостоверении. Если пенсионер не сообщит о таких изменениях, а Фонду станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, то к такому пенсионеру могут быть применены штрафные санкции — именно в этом случае «пенсия уменьшится».
Поэтому чтобы предотвратить переплату пенсий в связи с трудоустройством обязательно надо своевременно сообщать об этом в управление Пенсионного фонда по месту жительства.
Также обратить внимание на правильность оформления всех документов и достоверности сведений в них сотрудники ПФУ советуют и лица, достигшим предпенсионного возраста.
Им советуют за несколько месяцев до достижения пенсионного возраста обратиться к специалистам Пенсионного фонда, которые проведут предварительную правовую экспертизу документов и их надлежащего оформления. В случае необходимости на гражданина направят дополнительные запросы в учреждения, где работал будущий пенсионер, а также проинформируют о порядке и времени обращения за пенсией.
Так, во время предварительной проверки документов будущих пенсионеров чаще всего встречаются следующие типичные ошибки:
неточности в оформлении трудовых книжек (неполные либо неточные записи, незаверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати);
справки о стаже, особенно справки, уточняющие особый характер работы, заполняются неправильно (есть исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, указываются неточные либо неполные сведения о работе будущего пенсионера);
случаются неточности в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.
Поэтому обратившись заранее в Пенсионный фонд, можно избежать задержек с получением пенсии.
К тому же в некоторых случаях (получение льготной пенсии
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине с начала года повысили выплаты трем категориям пенсионеров.
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