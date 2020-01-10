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Деньги

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

9:26 10 января 2020 300
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжается падение национальной валюты.

Национальный банк Украины установил на 10 января официальные курсы валют. Так, доллар США снова подорожал на 28 копеек и стоит 24,11 гривен. Евровалюта выросла в цене на 30 копеек до 26,79 гривен за евро.

На черном рынке валюту продают по такой цене:

В банках доллар и евро можно купить-продать по такому курсу:

Эксперты рынка считают, что причина резкого подорожания валюты в обменниках в том, что Нацбанк за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 млн долларов.

Напомним, правительство обновило прогнозы относительно курса доллара в Украине. Оптимистический сценарий на 2020 год — 24,8 гривни за доллар, консервативный прогноз — около 27 гривен за 1 доллар США.

Прогнозы экспертов, о том, что будет с долларом в наступившем году, читайте в материале «ФАКТОВ».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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